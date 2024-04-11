Панин объяснил, почему его дочь не сняли в сериале «Слово пацана» Панин рассказал, что его дочь Анна провалила пробы в сериал «Слово пацана»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алексей Панин

Актер Алексей Панин в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» рассказал, что его 16-летняя дочь Анна проходила пробы в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам артиста, девушка записала видеовизитку, но режиссер Жора Крыжовников не утвердил ее на роль. Панин признался, что тоже хотел бы сняться у Крыжовникова.

Актер рассказал, что не одобряет самопроб, которые сейчас широко практикуются в кинематографе, но отметил, что помогал дочери записать видео. Панин также положительно отозвался о картинах Крыжовникова и назвал убедительной игру актеров в «Слове пацана».

Ранее продюсер и общественный деятель Андрей Ковалев рассказал, что после развода с женой Людмилой в 2014 году Панин стал злоупотреблять алкоголем и даже попал в психиатрическое отделение. По его словам, артист «совсем слетел с катушек» из-за расставания с супругой.

Позже кинокритик Александр Шпагин назвал Панина человеком с «полной деградацией личности и отсутствующим сознанием». По словам эксперта, артист не имеет своих убеждений и постоянно говорит «то одно, то другое».

В феврале 2023 года Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Панина по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Панин в настоящее время находится в США.