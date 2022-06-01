Памятник главному детскому писателю открыли в Москве В Москве открыли памятник писателю Самуилу Маршаку

Фото Артем Соболев/NEWS.ru

1 июня, в Международный день защиты детей Российский еврейский конгресс (РЕК) открыл в Москве памятник главному детскому поэту страны Самуилу Маршаку. Монумент установлен на самой маленькой площади столицы — Лялиной площади, расположенной в районе Курского вокзала, передаёт журналист NEWS.ru.

Российский еврейский конгресс создал памятник Маршаку на благотворительные пожертвования, которые собирал в том числе через интернет.

Самое крупное пожертвование мы получили благодаря воздушному шарику. Когда ровно четыре года назад, 1 июня 2018 года мы открывали закладной камень на месте будущего памятника, раздавали прохожим шарики с портретом Маршака. Трёхлетний ребенок принес такой шарик домой, подарил папе, и тот вспомнил детство, героев книжек Маршака и поддержал наш проект, пожертвовав три миллиона рублей, — рассказал инициатор проекта — президент РЕК Юрий Каннер.

Автор бронзовой скульптуры высотой четыре метра — российский скульптор, академик Российской академии художеств Георгий Франгулян. Среди его наиболее известных работ памятники Булату Окуджаве, Иосифу Бродскому, Михаилу Булгакову и монумент «Стена скорби» в Москве, памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, памятник Александру Пушкину в Брюсселе, мемориальная доска Бродскому и памятник Данте в Венеции.

Внук Маршака поэт и переводчик Александр Маршак на церемонии открытия памятника детскому поэту Самуилу Маршаку работы скульптора Георгия Франгуляна на Лялиной площади в Москве Артем Соболев/NEWS.ru

Установленный в Москве памятник Самуилу Маршаку стал вторым в мире. Первый был открыт в 2015 году в Воронеже, на родине писателя.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить в Москве памятник в честь спецоперации на Украине. Через «язык монументальной архитектуры» парламентарий призвал сохранить память о СВО после её окончания, направив соответствующее письмо главе кабмина Михаилу Мишустину.