https://static.news.ru/photo/7df05ec8-1f7d-11ea-ac97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: 82.mchs.gov.ru

Монумент неделимости Крыма и России открыли в обновлённом сквере морского вокзала Керчи.

На скульптуре изображены древнерусский князь Глеб Святославич и летописец игумен Никон. На открытии организаторы вспомнили о камне, где сообщалось об измерении Глебом моря между Тмутараканью и Корчевом (Керчью) в 1068 году. Также они добавили, что измерение пролива означает именно русское правление по обоим берегам. Символичность также заключается в том, что промер проходил как раз там, где сегодня проходит Крымский мост, пишут «Вести.ru».

Крым вошёл в состав РФ в результате референдума, проведённого весной 2014 года.

Ранее арочную часть Крымского моста подсветили триколором с помощью светодиодных ламп. Освещение будет работать после того, как на мосту будет дан старт железнодорожному движению, сообщал NEWS.ru.