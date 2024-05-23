Палестина, отсутствие ролей, кража: где сейчас актриса Ольга Юрасова

Фото: Социальные сети

Ольга Юрасова

Актриса Ольга Юрасова получила известность благодаря роли Маши Шматко в сериале «Солдаты». Чем сейчас занимается артистка, как сложилась ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Ольга Юрасова

Ольга Юрасова родилась 22 ноября 1968 года в Ульяновске. Окончила Ярославское театральное училище им. Волкова, работала на сцене Ульяновского театра драмы. В конце 90-х артистка переехала в Москву и прошла курс повышения квалификации во ВГИКе.

Юрасова дебютировала на экранах в 2001 году в картине «Леди Бомж», где сыграла эпизодическую роль продавщицы. Затем снималась в эпизодах лент «Саша+Маша», «Афромосквич», «Богиня: как я полюбила», «Джек-пот для Золушки».

Широкую известность актрисе принесла роль Маши — жены прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», где она снималась на протяжении 11 сезонов. После ухода из проекта Ольга Юрасова получила главную роль в фильме «Красиво жить не запретишь» и участвовала в съемках телесериалов. В ее фильмографии около 80 работ.

Что известно о скандалах с Юрасовой

В октябре 2019 года телеканал РЕН ТВ сообщил, что Ольга Юрасова подозревается в хищении денежных средств в одном из фитнес-центров Москвы. По данным источника, актрису поймали, когда она пыталась похитить из шкафчика 50 тысяч рублей.

После распространения этой информации в СМИ Ольга Юрасова сделала заявление, назвав сообщения о краже «сфабрикованной ложью».

«Кому-то нужна сенсация, реклама», — сказала она, добавив, что информацию стали распространять из-за личной неприязни или зависти.

Юрасова отметила, что у нее «все хорошо», и призвала поклонников не волноваться. Однако в марте 2020 года адвокат артистки сообщил, что она была оштрафована.

Фото: Социальные сети Ольга Юрасова

«Измайловский районный суд вынес решение об освобождении от уголовной ответственности актрисы Юрасовой Ольги, обвиненной в краже в московском фитнес-центре, и назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей», — сказал юрист.

По словам адвоката, актриса полностью признала свою вину и раскаивается в содеянном. Telegram-канал Mash отметил, что Юрасова подобным образом хотела привлечь к себе внимание.

«Защищавший ее адвокат Валентин Рыбинский говорит, что Ольга пошла на это ради славы. Она пыталась привлечь к себе внимание, на этом и погорела», — говорится в сообщении канала.

Чем сейчас занимается Ольга Юрасова

Ольга Юрасова последний раз снималась в кино в 2018 году в сериале «Свидетели». Ее героиня появилась в друг сериях ленты. Также артистка длительное время не выступает в театрах.

Юрасова активно ведет социальные сети, в них она публикует посты о своей жизни, мусульманстве, делится снимками из путешествий, а также выступает в поддержку Палестины после начала полномасштабной войны с Израилем.

Подробности личной жизни артистка не раскрывает.

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