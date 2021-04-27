Стало известно о состоянии экстренно госпитализированной Светличной

https://static.news.ru/photo/e2144fdc-a725-11eb-a6a1-96000091f725_660.jpg Светлана Светличная Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актриса Светлана Светличная, которая была госпитализирована с подозрением на инсульт, находится в неврологическом отделении Городской клинической больницы им. С. С. Юдина, сообщает АГН «Москва».

Её состояние оценивается медиками как средней степени тяжести, — сообщили в справочной медучреждения.

Другие подробности о самочувствии Светличной пока неизвестны.

Ранее близкий друг артистки, актёр Иван Николаев рассказал, что во время их последней встречи Светлана Светличная выглядела хорошо, а что касается её самочувствия, то оно соответствует годам.

В ноябре 2020 года Светлану Светличную уже доставляли в больницу с подозрением на инсульт — актриса пожаловалась тогда на сильную головную боль. Однако подозрение на заболевание на подтвердилось. Позднее подруга актрисы Елена Перелыгина сообщила, что у Светличной диагностирована старческая деменция. Иногда она не узнает даже близких людей. По словам женщины, проблемы с памятью постоянно усугубляются.

Заслуженная артистка РСФСР наиболее известна массовому зрителю благодаря роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.