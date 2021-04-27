Стало известно о состоянии экстренно госпитализированной Светличной

Актриса Светлана Светличная, которая была госпитализирована с подозрением на инсульт, находится в неврологическом отделении Городской клинической больницы им. С. С. Юдина, сообщает АГН «Москва».
Её состояние оценивается медиками как средней степени тяжести, — сообщили в справочной медучреждения.
Другие подробности о самочувствии Светличной пока неизвестны.
Ранее близкий друг артистки, актёр Иван Николаев рассказал, что во время их последней встречи Светлана Светличная выглядела хорошо, а что касается её самочувствия, то оно соответствует годам.
В ноябре 2020 года Светлану Светличную уже доставляли в больницу с подозрением на инсульт — актриса пожаловалась тогда на сильную головную боль. Однако подозрение на заболевание на подтвердилось. Позднее подруга актрисы Елена Перелыгина сообщила, что у Светличной диагностирована старческая деменция. Иногда она не узнает даже близких людей. По словам женщины, проблемы с памятью постоянно усугубляются.
Заслуженная артистка РСФСР наиболее известна массовому зрителю благодаря роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.