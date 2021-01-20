Овсиенко покинул пост заместителя министра культуры

https://static.news.ru/photo/6e22e994-5b53-11eb-a4a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы Министерства культуры РФ Николай Овсиенко сложил полномочия. Об этом сообщил один источник и подтвердил другой в аппарате правительства.

Я подтверждаю, — сказал собеседник ТАСС на вопрос об увольнении замминистра.

При этом в Минкультуры запрос агентства переадресовали в пресс-службу кабмина.

Овсиенко является уроженцем города Золотоноша Черкасской области. Он родился 8 октября. Учился чиновник в Московском государственном университете имени Н. Э. Баумана и получил диплом в 1984 году. В 1992 году стал выпускником Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации.

С 2011 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО). В феврале 2019 года пришёл работать в Минкультуры. Там он курировал деятельность департамента управления делами и департамента науки и образования в части имущественных отношений.

Ранее глава Минкультуры Ольга Любимова заявила, что ведомство проведёт проверку закупок в Третьяковской галерее за 2019–2020 годы, сообщал NEWS.ru.