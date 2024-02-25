Отречение от семьи, критика коллег, сериалы: куда исчез Владимир Гостюхин

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Владимир Гостюхин

Заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин стал любимцем россиян после сериала «Дальнобойщики». Как он сейчас живет, почему отрекся от семьи и как относится к СВО?

Из-за чего Гостюхин отрекся от семьи

Гостюхин рассказал, что перестал общаться с сестрой и дочерью из-за позиции по конфликту на Украине. По его словам, сестра из Харькова заняла антироссийскую позицию. Актер признался, что у него была истерика, когда у сестры «пошла антирусская речь».

«Я потерял сестру... Ну как потерял. Она не совсем здорова, возраст уже. Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать!» — заявил Гостюхин.

Кроме того, актер прекратил общение со своей дочерью — режиссером-документалистом Александрой, которая живет в США. Девушка также заняла антироссийскую позицию.

«Она отрицает Россию. Отказалась от России. И мы с ней не общаемся. Потому что я писал, она не отвечала. И мне потом ее сестры, дочки мои, сказали причину, им она написала. Мне она как бы постеснялась написать, что она сделала свой выбор не в сторону России. Ну это печально, очень печально», — сказал Гостюхин в интервью Борису Корчевникову.

Актер не хотел, чтобы дочь уезжала в США. Гостюхин считает, что у Александры были большие перспективы в режиссуре в России и он бы помог ей в этом. Сейчас же дочь артиста занимается бизнесом с мужем-афроамериканцем, который исповедует ислам.

«Симпатичный такой парень. Ну не знаю, как они там сейчас и что. Потому что мы не общаемся. Я думаю, что все наладится, просто я не доживу до этого точно. Это длительный процесс. У многих такое, что вот люди в этой ситуации разошлись», — сетовал Гостюхин.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Владимир Гостюхин

Как Гостюхин относится к уехавшим артистам

Артист поддерживает проведение спецоперации на Украине. В октябре он назвал украинского президента дешевкой и заводной куклой. Артист заявил, что «на Зеленского ставили», поскольку понимали, что «им будет легко управлять».

«Он красиво, умело выступал и сейчас ничего не говорит от себя. Зеленский заводная кукла, которая надоела Украине. <...> Я всегда считал, что нацизм уговорами и разговорами не убрать, его надо уничтожить, другого варианта нет. Уважение к своему народу и корням должно быть, но позиция сегодняшней Украины смертельна», — заявил Гостюхин в эфире передачи «Самое время».

Актер был в числе тех, кто раскритиковал Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за поддержку Украины. Он назвал коллегу гнилым человечишкой.

«Мы играли в „Елках 1914“. Я сразу увидел, что человечишка гнилой. Я всегда очень общительный на площадке, веселюсь, шучу. А у него всегда какая-то злоба в глазах. <...> Думаю, он знал мои взгляды, мою позицию. Поэтому и сквозила в нем такая злоба. Так что все нынешние его поступки меня совсем не удивили», — вспоминал Гостюхин в интервью aif.ru.

Звезда «Дальнобойщиков» негативно отзывался и о певице Лайме Вайкуле. Он был удивлен словами артистки о том, что она «содержала весь Советский Союз».

«Лайма Вайкуле, будь она неладна... Я никогда не был ее поклонником. Раймонд Паулс, Георг Отс все-таки были советскими людьми. А эта... Побрякушка и дура. Кому она нужна? Как и [Вахтанг] Кикабидзе. Их советский народ принял, их Россия приняла, люди их на руках носили, а они... Вот этот нацизм их всех разъел», — считает Гостюхин.

Где сейчас Владимир Гостюхин

Фильмография артиста насчитывает более 130 картин. В 2023 году на экраны вышел фильм «Легенда о самбо», рассказывающий о Спартакиаде 1936 года, во время которой должен состояться поединок двух спортсменов. Василий Ощепков с детства обучался искусству дзюдо в Японии, а Виктор Спиридонов прошел Русско-японскую войну и разрабатывал приемы для самообороны. Гостюхин принимал участия в съемках драмы.

В 2024 году на платформе START состоялась премьера ленты «Многодетство» с участием актера. Сериал рассказывает о семье Герасимовых.

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