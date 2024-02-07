Отречение от КВН, команда Путина, болезнь: куда пропал Масляков-старший

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Александр Масляков на юбилейной игре Клуба веселых и находчивых (КВН)

Александр Масляков — младший стал единственным владельцем КВН. Почему Масляков-старший отрекся от юмористической игры и отошел от дел, что известно о его здоровье, где он сейчас?

Почему Масляков-старший передал КВН сыну

Жена Александра Маслякова — старшего Светлана заявила, что ее сын Александр Масляков — младший стал единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК» («Александр Масляков и Компания»), которому принадлежит юмористическая игра «Клуб веселых и находчивых» (КВН).

«Да, ему (Александру Маслякову — младшему. — NEWS.ru) передали права. А мы отдыхаем. Потому что Александр Александрович — молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает», — рассказала Маслякова в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что решение было принято давно. По ее словам, наследство в любом случае перешло бы к Маслякову-младшему.

«Естественно, все это все равно перешло бы к нему. И нам уже тоже достаточно работать, пусть работает он», — отметила Светлана.

Будет ли Масляков-старший поддерживать Путина на выборах

Александр Масляков — старший вошел во вторую часть списка доверенных лиц кандидата в президенты РФ действующего российского лидера Владимира Путина на грядущих выборах главы государства. Это следует из постановления ЦИК РФ от 29 января 2023 года.

«Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина в количестве 198 человек (список прилагается)», — говорится в соответствующем документе.

Помимо Маслякова-старшего, в список также вошли комик Азамат Мусагалиев, представители знаменитой цирковой династии дрессировщиков братья Эдгард и Аскольд Запашные, композиторы Игорь Матвиенко, Максим Фадеев, фехтовальщицы София Позднякова и Софья Великая, тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг и другие.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Александр Масляков

В 2018 году Масляков-старший также был доверенным лицом Путина на президентских выборах. Кроме того, в январе 2012 года он стал членом «Народного штаба» (по Москве) действующего российского лидера.

Что со здоровьем Маслякова-старшего

В феврале 2022 года Александр Васильевич Масляков во второй раз заболел коронавирусом. Врачи рекомендовали ему воздержаться от работы до полного восстановления. Тогда телеведущий пропустил начало нового сезона КВН, вместо него вели передачу Иван Ургант, Дмитрий Хрусталев и Дмитрий Нагиев.

На протяжении сезона Высшей лиги — 2022 Масляков-старший провел лишь две игры, а в остальных его заменили Хрусталев, а также Вадим Галыгин, Валдис Пельш и Михаил Галустян. В 2023 году он не провел ни одной из телевизионных игр КВН.

Согласно информации «Экспресс-газеты», доктора рекомендовали Маслякову-старшему оставить мегаполис, в связи с чем телеведущий покинул Москву и обосновался за городом на даче.

В мае 2023 года в пресс-службе «АМИК» прокомментировали изданию «КП-Екатеринбург» слухи об ухудшении здоровья Маслякова-старшего, заверив, что на настоящий момент нет поводов для беспокойства о состоянии телеведущего.

Почему Масляков-старший попал в базу «Миротворца»

С августа 2017 года Масляков-старший вместе с сыном находятся в базе украинского сайта «Миротворец». Как уточнялось, артистов внесли в черный список из-за участия команд из Донецкой Народной Республики и Крыма в КВН.

«Разрешение участия команд из ДНР в фестивале юмора „КиВиН-2016“ (Сочи, 11–25 января 2016-го). Организация „Крымской лиги КВН“ через официальное членство команд в МС „КВН“, а также разрешение участия команды из Крыма в фестивале юмора „КиВиН-2016“ (Сочи, 11–25 января 2016-го) и в морской лиге (2017, Санкт-Петербург)», — сказано на сайте «Миротворца».

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