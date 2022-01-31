Отпевание Куравлёва пройдёт в закрытом формате

Отпевание народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва состоится Центральной клинической больнице (ЦКБ) 1 февраля в закрытом формате, сообщили в Союзе кинематографистов РФ, передаёт ТАСС. Отмечается, что актёра похоронят в тот же день на Троекуровском кладбище. Леонид Куравлёв скончался 30 января после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.

Отпевание состоится в ЦКБ на Тимошенко во вторник, похороны — на Троекуровском кладбище, — сказали в организации.

Там отметили, что по желанию родственников артиста, все траурные церемонии пройдут в закрытом формате.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Куравлёва стала остановка сердца. Состояние артиста резко ухудшилось в начале года, 5 января он был экстренно госпитализирован с вирусной пневмонией и обширным поражением лёгких. Также у актёра диагностировали проблемы с пищеварением и серьёзное поражение головного мозга.

Артист перенёс операцию и даже шёл на поправку. Но этот эффект оказался временным. Из больницы Куравлёва 21 января перевели в хоспис. 30 января его не стало.

За свою жизнь Леонид Куравлёв сыграл более 200 ролей. Зрителям он запомнился по фильмам «Живёт такой парень» Василия Шукшина, «Золотой телёнок» Михаила Швейцера, «Иван Васильевич меняет профессию» и «Опасно для жизни!» Леонида Гайдая, «Афоня» Георгия Данелии и другим.