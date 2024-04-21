Отношения с мачехой, пять лет без мамы: как живет дочь Началовой

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Жена бывшего футболиста Евгения Алдонина Ольга в эфире шоу «Секрет на миллион» рассказала, что прекрасно ладит со своей падчерицей Верой, которую родила телеведущая Юлия Началова. Как живет дочь покойной певицы?

Почему жена Алдонина не хотела знакомиться с Верой

Ольга призналась, что изначально боялась знакомиться с ней, чтобы не травмировать, ведь девочка была маленькая. Жена Алдонина призналась, что не хотела торопиться в отношениях с футболистом.

«Только когда я поняла, что мы пара, — то погуляли с Верой. Она открытая, мы сразу нашли общий язык», — рассказала Ольга.

Фото: НТВ Ольга Алдонина

Сейчас, по словам Ольги, 17-летняя девушка доверяет ей свои секреты. В 2014 году бывший игрок сборной России женился на Ольге. Супруги воспитывают двоих детей — семилетнего сына Артема и четырехлетнюю дочь Анжелику.

Началова и Алдонин развелись в 2011 году. Главной причиной разрыва певица называла жизнь в разных графиках, городах и странах.

«Женя — это судьбоносный человек в моей жизни. Я не представляю другого папы для Веры, пусть даже сложилось именно так. Но у каждого пошла какая-то своя жизнь. Не личная жизнь изначально. Он [Алдонин] был полностью в своей работе, я — в своей. И расстояния [разрушили брак]», — признавалась исполнительница.

Как сейчас живет 17-летняя дочь Началовой

В той же передаче Алдонин рассказал, что всегда рад видеть Веру в своем доме. Когда не стало Юлии Началовой, спортсмен предлагал дочери переехать жить к нему. Но было принято решение, что Вера поселится у бабушки с дедушкой, родителей мамы. А к папе девочка часто приезжает в гости, в его семье ей всегда рады. Как правило, Вера проводит с папой, его женой и детьми каникулы.

«В тот момент она больше времени проводила с бабушкой, дедушкой. Это ее среда. Тогда я чаще общался с ней, возил в школу. Летом у нас есть традиция — мы едем в Турцию всей семьей. И Вера с нами», — говорит футболист.

По его словам, сейчас Вера в том возрасте, когда за ней нужен глаз да глаз. 17-летняя девушка может позволить себе загулять с подружками.

«Нужно делать замечания. Когда бабушка не справляется, звонят мне. Просим приходить домой до десяти вечера. Если она, условно, идет с подружками в ресторан, то, чтобы это было в дневное время. Она адекватный человек и уважает мнение бабушки с дедушкой, и нашу нервную систему бережет», — поделились Евгений и Ольга.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Юлия Началова

Недавно дочь певицы в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась видео в пятую годовщину смерти мамы. Ролик состоит из архивных фото покойной певицы с коллегами, кадров с ее выступлениями и видео с детских конкурсов, в которых принимала участие артистка.

»Мамочка», — коротко подписала ролик Алдонина.

Что стало причиной смерти певицы

В марте 2019 года 38-летняя Началова попала в больницу с диагнозом «обострение красной волчанки и подагры». Врачи обнаружили высокий уровень сахара в крови, у нее развивалась гангрена ноги. Иммунитет оказался снижен, отказывали почки.

«И даже в последние дни своей жизни, из больницы, Юля присылала мне картинки и мемы со смешными надписями. Она оставалась легким и жизнерадостным человеком до самого конца», — делилась подруга и пиар-директор Началовой Анна Исаева.

Она отмечает, что вспоминает Началову «очень светло» и даже может «с ней мысленно общаться».

13 марта Юлию Началову ввели в медикаментозный сон и сделали ей операцию. Это не помогло — 16 марта певица умерла. Виктор Началов заявил, что у дочери остановилось сердце.

Вера Алдонина рассказывала, что ее мать отказалась от ампутации пальца на ноге из-за красоты. Девушка объяснила, что артистка всегда болезненно относилась к своему внешнему виду.

«Для нее была важна целостность образа, чтобы ее считали красивой», — уточнила Вера.

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