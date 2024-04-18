«Отмороженный»: кинокритик объяснил отказ Тарантино от последнего фильма Кинокритик Шнейдеров назвал Тарантино «абсолютно отмороженным» человеком

Фото: Kika Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Квентин Тарантино

Режиссер Квентин Тарантино является творческим и абсолютно отмороженным человеком, поэтому неудивительно, что он решил отказаться снимать фильм «Кинокритик», заявил NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Он предположил, что Тарантино передумал и ему пришла в голову другая идея.

Тарантино на каждой пресс-конференции спрашивают, что он дальше планирует снимать. Каждый раз он дает разные ответы. То он собирался снимать третьего «Убить Билла». Когда ему сказали, а ничего, что Билла убили, он ответил, что ничего, есть Ума Турман и дочка осталась, Дэрил Ханна осталась. Потом он говорил, что у героев Майкла Мэдсена из «Бешеных псов» и Джона Траволты из «Криминального чтива» одинаковая фамилия Вега, значит, они родные братья и надо снимать следующий фильм. Так что я ничему не удивляюсь. Он творческий человек, абсолютно отмороженный. Передумал, решил снять что-то другое, пришла новая идея, — считает Шнейдеров.

Он напомнил, что Тарантино утверждал, будто его десятый фильм станет последним. Однако Шнейдеров не исключил, что от режиссера можно ждать что угодно.

Ранее сообщалось, что Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик», который задумывался как последний проект в его карьере. Сюжет кинокартины должен был рассказать зрителям о жителе Калифорнии, который пишет обзоры для порножурналов. Главную роль в фильме мог сыграть Бред Питт.