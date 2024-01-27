Отмена Киркорова, «волшебный пендель»: что сказали звезды на «Золотом Орле»

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Вопрос о справедливости отмены топовых артистов, в числе которых Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита, Анна Асти и другие, после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой нужно задавать кому-нибудь другому, заявил певец и телеведущий Дава (настоящее имя Давид Манукян) в ответ на просьбу корреспондента NEWS.ru прокомментировать случившееся. В свою очередь актриса Александра Ребенок рассказала о «волшебном пенделе» для Голливуда. Что еще говорили российские звезды на кинопремии «Золотой орел» — в материале NEWS.ru.

Как Дава оценил «голую» вечеринку

По словам Давы, для него вся «голая» вечеринка Ивлеевой выглядело странно, поэтому он бы туда не пошел, даже если бы получил приглашение.

«Нужно, наверное, не у меня спрашивать <...> Это такой вопрос, на который нужен долгий ответ, но мне было странно это видеть <...> Мне приглашения не было, но я бы и не пошел <...> Ну опять же, это выбор лично каждого, кто-то пошел, кто-то не пошел», — поделился Дава.

Известно, что после посещения «голой» вечеринки с наибольшими трудностями столкнулись Филипп Киркоров и Лолита Милявская. По данным MK.RU, концерты певицы уже отменили в нескольких городах, а сама она потеряла на этом миллионы рублей. Киркоров же привлек внимание налоговой службы. Суд взыскал с него почти 8 млн рублей.

Что сказал Дава об отношениях с Мари Краймбрери

Также Дава заявил о надежде на то, что любовь может длиться бесконечно. Артист отметил, что на данный момент чувствует себя счастливым и не хочет затрагивать тему личной жизни. Ранее фанаты исполнителя предположили, что он встречается с 31-летней певицей Мари Краймбрери.

«Надеюсь, что бесконечно», — сказал музыкант.

Певец добавил, что сейчас он счастлив, а счастье любит тишину. Дава заявил, что любовь для него — это готовность посвящать возлюбленной все свое свободное время, поддерживать ее, обнимать и целовать.

«Не хочется затрагивать личную жизнь. Я не знаю, что будет завтра. На данный момент такой период жизни — счастье любит тишину, мне хорошо. Неважно, знают об этом тысячи, десятки тысяч, миллион людей или нет. Для кого-то это может показаться хайпом, хорошо. <...> Для меня любовь — это много всего: когда ты видишь счастливые глаза своего человека, когда ты его обнимаешь и не хочешь отпускать, готов проводить все свое время вместе с ним, поддерживать его, целовать, обнимать», — объяснил певец.

Что за «волшебный пендель» получил Голливуд

Российский кинематограф получил новые возможности для развития после ухода голливудских студий, заявила актриса Александра Ребенок на премии «Золотой Орел». По ее мнению, в трудные времена всегда открываются новые горизонты для творчества.

«Уход Голливуда из России — это прекрасный, волшебный пендель, так я его называю. Вообще, любая перемена — это хорошо, главное правильно этим воспользоваться, правильно ее понять и предпринять нужные действия. Как правило, в трудных кризисных моментах возникает невероятный взлет искусства и культуры», — сказала Ребенок.

Уровень номинантов на премию «Золотой орел» в этом году очень высокий, отметила актриса. По ее мнению, российская киноиндустрия стремительно развивается. Кроме того, Ребенок отметила высокий уровень конкуренции при огромном количестве онлайн-платформ, что способствует росту качества продукции.

Александра Ребенок получила награду на премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в драме Александра Велединского «1993». Девушка призналась, что абсолютно не похожа на своего персонажа в фильме, поэтому работа над ролью принесла ей особенное удовольствие.

«Я настолько другая. Это мое самое любимое — когда персонаж настолько далек от тебя, читаешь и говоришь — это прямо тотально „не я“. Это самая классная и самая сложная для актера задача, когда тебе придется сделать роль, о которой ты изначально ничего не знаешь, ты про этого человека ничего не знаешь. Но в нас есть все», — поделилась актриса.

Чем Голливуд обязан России

Голливуд родился благодаря выходцам из России, заявил актер Александр Олешко, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о перспективах и качестве российской киноиндустрии. По его словам, компания Metro-Goldwyn-Mayer также обязана своим созданием именно россиянам. Оценивая киноиндустрию в целом, он отметил, что сейчас она пестрит разнообразием жанров и качественными фильмами, однако и среди них остаются проходные картины.

«Голливуд, между прочим, родился благодаря выходцам из России. Наши люди Goldwyn-Mayer создали, не было бы нашей страны — не было бы у них Голливуда, это во-первых. А во-вторых, качество и разнообразие жанров, фильмов, сериалов, представленных в этом году на „Золотом орле“, оно разнообразно», — заявил Олешко на премии «Золотой орел».

Сейчас для кинематографа настал переходный период, добавил актер. При этом качественные и интересные истории встречались на всем пути развития, поэтому в будущее стоит смотреть оптимистично, отметил Олешко.

Готов ли Безруков стать худруком Малого театра

Актер Сергей Безруков на вопрос о том, готов ли он стать художественным руководителем Малого театра, заявил, что он болеет за своих, имея в виду Московский Губернский театр. В комментарии корреспонденту NEWS.ru народный артист РФ отметил, что впереди у его театра большая и интересная жизнь.

«Вы знаете, я только что отметил юбилей своего дорогого, любимого театра, который я создавал десять лет. Московский Губернский театр. Я болею за своих, за мой Губернский, потому что у нас впереди большая и интересная жизнь, в нашем Московском Губернском театре», — подчеркнул Безруков.

Ранее появились слухи, что Безрукова могут назначить на роль художественного руководителя Малого театра. Информация об этом была опубликована в анонимном Telegram-канале.

К слухам о возможных кандидатах на должность художественного руководителя Малого театра нельзя относиться серьезно, заявляла директор учреждения Тамара Михайлова. По ее словам, имя нового худрука, который займет место скончавшегося 11 января Юрия Соломина, руководившего театром 35 лет, должно назвать Министерство культуры РФ.

Что сказала Пересильд о получении «Золотого орла»

Актриса Юлия Пересильд, получившая на премии «Золотой орел» специальный приз как первая в мире актриса-космонавт, заявила, что, вручив ей статуэтку, киноакадемики признали подвиг создателей и актеров фильма «Вызов» ради кино. По словам артистки, картине режиссера Клима Шипенко было неправильно соревноваться с другими кинолентами, поскольку «Вызов» — событие мирового масштаба.

«Фильму „Вызов“ соревноваться с другими фильмами как-то неправильно, потому что сама по себе картина является гигантским событием мирового масштаба, само по себе событие слишком большое. Я благодарна за принятие такого решения, потому что как будто бы в этот момент оценивается не только моя роль. Киноакадемики признали наш подвиг ради кино, именно для кино мы туда и полетели», — сказала Пересильд.

Драма «Вызов» собрала в российском прокате более двух миллиардов рублей. Она вышла на экраны 20 апреля и стала первым фильмом в истории мирового кинематографа, кадры для которого частично сняли в космосе.

Как Шахназаров отреагировал на премиею «Золотой орел»

Генеральный директор концерна «Мосфильм», режиссер, народный артист РФ Карен Шахназаров удостоился почетной премии «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф. Комментируя свою награду, Шахназаров отметил, что этот приз принадлежит всем поколениям мосфильмовцев.

«Это было невозможно сделать без тысячи людей, которые за эти годы здесь работали, и, строго говоря, без тех, кто был до нас. Поэтому я абсолютно здраво оцениваю этот приз и понимаю, что он принадлежит всем мосфильмовцам, всем, кто когда-то работал здесь. Это действительно великая студия, одна из величайших», — сказал Шахназаров.

Награду за вклад в российский кинематограф также получил кинооператор народный артист России Анатолий Мукасей. Приз вручал помощник президента России Владимир Мединский.

Читайте также:

Последние новости шоу-бизнеса 26 января: Лолита, SHAMAN и Кудрявцева

Гонорар Киркорова, преемник Соломина, дискотеки 2010-х: что будет дальше

«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 25 января, что изменилось