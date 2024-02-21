Откровенные фото, сын-аутист, Берлинская опера: куда пропала Анна Нетребко

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Анна Нетребко

Народная артистка РФ Анна Нетребко оказалась под санкциями и даже столкнулась с «отменой» в Европе, но ей удалось пережить бойкот и вернуться на сцену. Где сейчас оперная певица, что известно о ее личной жизни?

Какие откровенные фото публикует Нетребко

За последний месяц оперная певица неоднократно баловала публику откровенными снимками. 2 февраля 52-летняя Нетребко предстала перед поклонниками в купальнике. На снимке, который появился в соцсетях знаменитости, она позировала в цветном монокини в бассейне.

«Я не любительница спа, но сегодня исключение», — подписала фотографию артистка.

Меньше чем через неделю, 8 февраля, Нетребко опубликовала снимок в откровенном наряде. На снимке она была одета в мини-платье с глубоким декольте. Оперная певица позировала, сидя на барном стуле.

«Любовь не имела никакого значения, но она придавала смысл всему остальному», — подписала кадр Нетребко.

21 февраля певица вновь впечатлила поклонников, опубликовав фото в боди с глубоким декольте, обнажающим грудь, и легинсах в сетку. Образ она дополнила темным приталенным жакетом.

Поклонники Нетребко отметили, что артистка сильно похудела за последние годы. Певица призналась, что пересмотрела свой образ жизни, стала тщательнее следить за питанием и активнее проводить свободное время, чтобы оставаться в форме.

Кроме того, в декабре 2023 года Нетребко решила немного изменить имидж. Артистка посреди ночи отрезала себе челку и пряди, снимая процесс на видео.

Как Нетребко вернулась в Берлинскую оперу

1 сентября 2023 года стало известно, что Берлинская государственная опера возобновит сотрудничество с Нетребко. В театре отмечали, что продолжат работу с оперной певицей, поскольку та не осуществляла в последнее время свою деятельность на территории РФ и не намерена делать это в ближайшее время.

После этого Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство возвращением на сцену Берлинской государственной оперы российской артистки.

«Посольство Украины в ФРГ отслеживает и ведет работу над кейсом с момента появления первых анонсов. К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика в немецкой государственной опере. <...> Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», — говорилось в сообщении.

Несмотря на критику со стороны Киева, в Берлинской опере вступились за Нетребко. Интендант учреждения Маттиас Шульц в интервью радиостанции RBB призвал не делать из артистки козла отпущения и напомнил, что та обозначила свою позицию. По его мнению, сотрудничество оперной певицы с театром можно назвать «важным сигналом».

Что известно о личной жизни Нетребко

Певица в течение последних нескольких лет живет с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном от первого брака Тияго Аруа в Вене. Тьяго поладил с Эйвазовым. Подросток присутствовал на помолвке влюбленных в Зальцбурге и прокатился вместе с матерью в карете.

Когда сыну Нетребко было три года, у него диагностирован аутизм, но в легкой форме, писал Starhit. Болезнь выражается в замкнутости мальчика и нежелании общаться. Несмотря на недуг, Тияго не отстает в развитии от сверстников и учится в девятом классе. Артистка время от времени публикует в своих социальных сетях фотографии с наследником.

«Я хочу сказать тем женщинам, у которых дети-аутисты, что бояться не надо, что это все можно развить до нормальных стандартов, что дети должны ходить в школу и учиться», — говорила Нетребко в одном из интервью.

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