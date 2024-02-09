Отказ от мяса, бокс, бездетность: где сейчас Камынина из «Интернов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Камынина

Актриса Светлана Камынина приобрела популярность у аудитории после роли главного врача Анастасии Кисегач в 300-серийной комедии «Интерны». Как сейчас живет артистка, как сложилась ее личная жизнь, в каких еще картинах она снялась?

Что Камынина говорила о Кисегач

На экране актриса предстала в образе строгой начальницы, разрывающейся между работой, сыном-мажором и терапевтом Быковым. Говоря о своей героине в «Интернах», Камынина называла ее редкой женщиной, которая обладает теми волевыми качествами, которые обычно присущи мужчинам.

«Образ ко мне прилепился. Ну что тут сделаешь! Хотя на свою героиню я не похожа. Я гораздо более мягкая, добрая и нежная. Общее у нас, пожалуй, только то, что мы обе не замужем и очень хотим создать настоящую семью», — делилась Камынина в интервью «7 Дней».

По словам актрисы, на следующий день после окончания съемок последнего сезона она сменила прическу и выбрила висок. Несмотря на это, поклонники сериала все равно продолжали узнавать ее на улице.

Как сложилась личная жизнь Камыниной

45-летняя актриса не замужем и не имеет детей. В одном из интервью актриса рассказывала, что долго встречалась с мужчиной, однако тот так и не сделал ей предложение.

«Каждый раз, очаровываясь молодым человеком, думаешь: „Вот он! Такой любимый, единственный и на всю жизнь!“ А потом эта эйфория куда-то исчезает. Раньше я очень переживала, что одна, что потратила много времени и сил на погоню за счастьем», — признавалась Камынина в разговоре с WomanHit.

Актриса подчеркивала, что не пропагандирует политику «чайлдфри», однако не будет «рожать для себя». Камынина уверена, что для воспитания ребенка важна полноценная семья.

«Я перестала представлять себе, каким должен быть мой мужчина, как он будет выглядеть, кем работать. Сейчас я отпустила ситуацию. И перестала выстраивать в воображении какой-то определенный образ. Вот разве что мне бы не хотелось, чтобы он был актером. Два актера в одной семье — это слишком», — говорила артистка.

Звезда «Интернов» призналась, что раньше переживала из-за отсутствия спутника и «потратила много времени и сил на погоню за счастьем». Теперь же она стремится всю себя отдать работе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Светлана Камынина

Чем сейчас занимается Камынина

Фильмография актрисы насчитывает около 60 работ. В 2023 году вышло сразу восемь картин с участием Камыниной: «#ШКЛТ», «Два холма — 2», «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя», «Ира», «Котострофа», «Куплю актрису», «Панические атаки» и «Чёрное облако». В 2024 году зрители увидят актрису в кинолентах «Интимная жизнь семьи Коноваловых», «Омар в большом кино» и «Переходный возраст».

Камынина активно работает над собой и стремится держать себя в форме. В своих социальных сетях актриса публикует фотографии, на которых занимается спортом и гуляет. Кроме того, Камынина отказалась от мяса.

«Я сидела на кухне у подруги, когда та разделывала свежее мясо — не помню какое именно, — и вдруг я отчетливо увидела, почувствовала, осознала, что я сама состою из такого же мяса. С тех пор красное мясо я не ела. Курица оставалась в рационе дольше, но после курса лечебного голодания отпала всякая надобность не только в курице, но и в рыбе», — рассказывала Камынина в интервью Vegetarian journal.

Актриса также получила диплом карьерного коуча. Сейчас, помимо съемок в кино, она помогает людям верно выбрать вектор профессионального роста.

«В первую очередь спасибо моим папе и маме за генетику. Тренировки лишь помогают мне держать мышцы в тонусе. Отказ от мяса никак не влияет на стройность, вопреки заблуждениям. Мой инструктор по йоге говорит, что отказ от мясных продуктов значительно улучшает практику, так мышцы растягиваются намного лучше», — делилась секретом стройности артистка.

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