Отказ конечности, странный концерт в Уфе: как сейчас живет Владимир Кузьмин

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Владимир Кузьмин

Народный артист России Владимир Кузьмин продолжает творческую деятельность. Где в ближайшее время состоятся концерты певца, что известно о его личной жизни и отношениях с Аллой Пугачевой?

Чем известен Кузьмин

Владимир Кузьмин родился 31 мая 1955 года в Москве.

С раннего детства он увлекался музыкой. Учился в музыкальной школе по классу скрипки. В шестом классе организовал свою первую группу, с которой выступал на концертах и школьных вечерах.

В 1972 году Кузьмин поступил в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ, с 2019 года — Российский университет транспорта), однако ушел из него после второго курса. В 1983 году окончил заочное отделение Днепропетровского музыкального училища имени М.И. Глинки по классу флейты.

В 1970-х годах артист стал выступать в московских студенческих рок-группах «Високосное лето» и «Второе дыхание».

В 1977 году Кузьмин попал в свой первый профессиональный музыкальный коллектив — ВИА «Надежда». В 1978 году певец выступал с государственным ансамблем «Мелодия» при одноименной всесоюзной фирме грамзаписи. Также в конце 1970-х Кузьмин около года проработал в ВИА «Самоцветы».

В 1979 году музыкант вместе с Александром Барыкиным основал рок-группу «Карнавал». Из-за творческих разногласий Кузьмин покинул коллектив в 1982 году. В том же году он основал собственную рок-группу «Динамик».

В 1985 году у Кузьмина вышла первая сольная пластинка-миньон — «Голос».

В 1986 году он стал музыкантом группы «Рецитал», аккомпанировавшей народной артистке СССР Алле Пугачевой.

В 2002 году Кузьмин получил звание заслуженного артиста России, в 2011 году ему присвоили звание народного артиста РФ.

За свою карьеру исполнитель выпустил около 40 альбомов.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press Владимир Кузьмин

Что известно о личной жизни Кузьмина

Первой женой Владимира Кузьмина была поэтесса Татьяна Артемьева. Пара была вместе с 1977 по 1985 год. В браке родилось трое детей.

В 1986 и 1987 году у певца родились две дочери вне брака от поклонницы.

В 1987 году творческий союз Кузьмина с Аллой Пугачевой перестал быть только творческим. Несмотря на их роман, Примадонна оставалась замужем за администратором Евгением Болдиным.

«Мы были молодые, такие классные. Кайфовали от жизни, от творчества, от того, что делаем. У нас получился прекрасный дуэт. Наши отношения с Аллой Пугачевой продлились почти восемь лет. Мы очень много друг другу дали как творчески, так и вообще по жизни», — вспоминал исполнитель.

Второй раз Кузьмин женился в 1990 году. Его избранницей стала фотомодель Келли Керзон. Тогда артист переехал в Калифорнию, но спустя время супруги развелись, и Кузьмин вернулся в РФ.

С 1993 по 2000 год музыкант встречался с актрисой Верой Сотниковой.

Третий раз Кузьмин женился на Екатерине Трофимовой, которая моложе его на 27 лет. Супруги прожили вместе 17 лет, затем развелись. В 2019 года пара вновь сошлась, а в 2020 году обвенчалась.

В феврале 2024 года стало известно, что избранница Кузьмина находилась в спецприемнике за административное правонарушение. Ее задержали на 10 суток. По ее словам, она по просьбе друзей покатала на своем кабриолете девушку, находившуюся в тяжелом психологическом состоянии. Трофимова уточнила, что она сама разрешила ей устроить фотосессию в купальнике на капоте своего автомобиля, за что и была задержана.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press Владимир Кузьмин

Какие трагедии случались в семье Кузьмина

В 2002 году в семье Владимира Кузьмина произошла трагедия — его 25-летняя дочь Елизавета погибла в собственной квартире в Москве. Девушку нашли мертвой, убийца перерезал ей горло, связав руки. Спустя время стало известно, что Елизавету убил ее возлюбленный.

В 2009 году произошла еще одна трагедия — сын Кузьмина Степан в 18-летнем возрасте выпал из окна своей квартиры в Москве, спасаясь от пожара. Огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты. Погибший неоднократно привлекал к себе внимание правоохранительных органов: его подозревали в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. Родные Степана пытались помочь ему побороть зависимость, однако лечение не дало результатов.

В феврале 2023 года невестка Кузьмина потеряла ребенка при родах. Она является женой приемного сына певца Никиты, которого он усыновил в браке с Татьяной Артемьевой.

Что известно о состоянии здоровья Кузьмина

В феврале 2024 года Telegram-канал «112» сообщил, что Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь.

«68-летнему певцу стало плохо дома из-за чего у него отказали конечности. Врачи-реаниматологи оказали помощь, но госпитализировать не стали. Жизни артиста ничего не угрожает. У него была диагностирована нестабильная стенокардия», — уточнил канал.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Владимир Кузьмин

Что за инцидент случился на концерте Кузьмина в Уфе

В апреле 2024 года Telegram-канал «Моя Уфа» сообщил о странном выступлении Владимира Кузьмина. По его информации, поклонники были обеспокоены состоянием артиста, который «не попадал в ноты».

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Кузьмину следовало перенести концерт в Уфе, чтобы лучше подготовиться и не расстраивать фанатов.

«Посмотрев видео с концерта Кузьмина, сразу возникает мысль, что певец не интонирует, небрежно пользуется своими вокальными данными. То есть он плохо исполняет свои произведения. Конечно, для артиста любой величины, несмотря на его талант и былые заслуги, такое исполнение непозволительно. Это неуважение по отношению к своему слушателю. Причин такого состояния мы не знаем, но очевидно, что с артистом во время исполнения что-то не так», — сказал он NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Кузьмин

Владимир Кузьмин продолжает творческую деятельность.

В ближайшее время он выступит в Москве (26 мая, 4 июня, 6 июня, 4 июля, 19 июля, 22 сентября, 13 октября), Иркутске (12 июня), Новосибирске (13 июня), Красноярске (14 июня), Набережных Челнах (21 июня), Санкт-Петербурге (11 июля, 14 сентября), Коломне (26 сентября), Черноголовке (28 сентября), Нижнем Новгороде (3 октября), Люберцах (13 октября), Костроме (16 октября), Дмитрове (20 октября) и Кирове (14 декабря).

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