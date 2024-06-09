Отъезд из России, резкое похудение, Кончаловский: где сейчас Юлий Гусман

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлий Гусман

Заслуженный деятель искусств РФ Юлий Гусман уехал в США в 2023 году. Как он живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Гусман

Юлий Гусман родился 8 августа 1943 года в Баку.

По настоянию отца после окончания школы он поступил в Азербайджанский медицинский институт имени Наримана Нариманова. Также он занимался спортом — у Гусмана девять спортивных разрядов и чемпионское звание по фехтованию.

В середине шестидесятых Гусман вместе с друзьями основал бакинский клуб КВН и вскоре стал его лидером. С 1967 по 1972 годы его команда ни разу не проиграла — сборная Баку неоднократно становилась чемпионом СССР, а в 1970 году взяла Кубок «Чемпион чемпионов КВН».

В Москве в студенческие годы Гусман окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино, после чего решил вернуться в Баку, где с 1973 по 1988 год работал режиссером-постановщиком киностудии «Азербайджанфильм». Затем он окончательно переехал в Москву и устроился в Московский Центральный дом кинематографистов, который возглавил в 2002 году.

«Съемки и постановка спектаклей всегда были у меня на первом месте. Общественная работа тоже важна, потому что она ради людей. Начиная с девятого класса я старался делать то, что мне хотелось, и то, что получалось. КВН — тоже замечательный период жизни. Я поставил в детском театре Далласа мюзикл „Дракон“, о котором мало кто знает. В Москве он не шел, но был на моей родине, в Баку», — рассказывал артист.

Что известно о личной жизни Гусмана

С 1976 года Юлий Гусман женат на преподавателе французского и русского языков Валиде Гусман.

В 1977 году у супругов родилась дочь Лола. Она получила юридическое образование и в 2008 году вышла замуж за представителя известной в Великобритании аристократической семьи Джеймса Рида Стюарта Бремнера. Живет в Нью-Йорке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юлий Гусман

Что Гусман говорил о Михалкове

Юлий Гусман заявлял, что считает народного артиста РСФСР Никиту Михалкова «во всем молодцом», так как он все успевает.

«Он во всем молодец. Все успевает. Особенно увлекателен его „Бесогон“. Только кино не успевает снимать, но думаю, что еще снимет», — высказывался он.

Почему Гусман уехал из РФ, чем он занимается сейчас

В августе 2023 года Юлий Гусман рассказал, что они с супругой переехали в Нью-Йорк к дочери.

«Я живу в Нью-Йорке у своей дочки. Недавно побывал в Москве, где меня неожиданно пригласил на съемки своего 16-серийного фильма Андрей Кончаловский. У меня там маленькая роль — играю владельца газеты по фамилии Слуцкий», — сообщил он MK.RU.

Гусман отметил, что за границей у него есть много друзей.

«В конце 80-х — начале 90-х я жил в США по три-четыре месяца. Моя дочь Лола вышла замуж за англичанина, стала известным юристом. Они давно живут в Нью-Йорке. У них двое детей, и я вместе с женой Валей живу у них», — объяснил телеведущий.

Сейчас он занимается своим здоровьем, так как в Москве его ждет много работы. Гусман похудел на 10 кг. Также ему пришлось ходить на физиотерапию после травмы, которую он получил при падении.

«Я много чего делаю. Похудел на 10 кг. Но, как говорится, похудевшая свинья лебедем не станет. Я активно занимаюсь плаванием, делаю все, что позволяет здоровье», — делился Гусман.

Помимо этого, он является основателем и художественным руководителем первой Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств «Ника». Событие не проводилось с 2021 года, однако в мае текущего года премия представила список номинантов сразу за два года — за 2022 и 2023. Дата и место проведения мероприятия будут сообщены позже.

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