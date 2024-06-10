Отъезд из России, Киев, болезнь дочери: куда пропал актер Алексей Зубков

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Актер Алексей Зубков уехал из России в 2016 году. В чем причина, как и где он живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Зубков

Алексей Зубков родился 27 марта 1975 года в Киеве в семье военных — мама и папа служили на флоте.

Зубков хотел пойти по стопам родителей и стать военным моряком. Он пытался поступить в Нахимовское и Суворовское училище, но не прошел из-за плохого зрения.

«Я даже в армии не служил по этой причине. Ежегодно по два-три раза проходил медкомиссию, но мне говорили: „У вас один глаз идет в армию, а другой — нет“. И военная карьера закончилась для меня в 14 лет», — вспоминал Зубков.

Он поступил в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, но спустя три года бросил учебу, поскольку ему надоело.

«В определенный момент я решил, что мне все это не нужно, и ушел», — объяснял Зубков.

Спустя несколько лет он вновь вернулся в театральный вуз и окончил его в 26-летнем возрасте.

«Все-таки театр — наркотик. Если человек туда попадает, заражается навсегда», — говорил Зубков.

Артист снимался в картинах «Железная сотня», «Банкирши», «Коллекция», «Черный снег», «Позвони в мою дверь», «Бой местного значения», «Куплю друга», «Одну тебя люблю», «Вера. Надежда. Любовь», «Бедные родственники», «Икорный барон», «Четвертый пассажир», «Шаманка», «Последний рубеж», «Спросите у осени», «От первого до последнего слова», «Замуж после всех», «Любить и верить», «Родственные связи», «Замок на песке», «Цвет липы», «День Святого Валентина», «Я заберу твою семью», «Спасти Веру», «Вероника» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 70 работ.

Что известно о личной жизни Зубкова

Алексей Зубков женат на актрисе Татьяне Шляховой. Пара познакомилась во время учебы в вузе.

В 2002 году у супругов родилась дочь. Ребенок появился на свет с патологиями, последствия которых пришлось устранять несколько лет. Актеры называют этот период самым страшным временем в своей жизни.

Почему Зубков уехал из России

В 2016 году Алексей Зубков отказался от съемок в России и уехал на Украину. По информации KP.RU, артист построил дом селе Гнедин неподалеку от его родного Киева, где живет вместе с супругой, дочкой, котом и собаками.

Он заявлял, что всегда считал себя украинцем, однако российский кинематограф «помог ему пережить трудные времена».

Сейчас Зубков снимается в украинских картинах. Также он выходит на сцену театра.

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