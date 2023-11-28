Отец Урганта тайно женился на давней подруге после 20 лет знакомства Отец Урганта женился на молодой подруге после 20 лет знакомства

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Андрей Ургант и Елена Романова

Российский актер Андрей Ургант, отметивший 67-летие 28 ноября, в разговоре с Lady.mail.ru сообщил, что узаконил свои отношения с гражданской супругой Еленой после 20 лет знакомства. Женщина стала третьей официальной женой Урганта, она моложе избранника на 30 лет. Ургант отметил, что с Еленой его дом «обрел порядок, покой и хозяйку».

Да, мы женаты. У Леночки, кстати, день рождения тоже 28 ноября, что сильно сокращает расходы на проведение праздника. Нашим отношениям гораздо больше лет, чем нашему браку, — мы знакомы еще с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться... Она с удовольствием занимается всеми моими делами и делает это блистательно. Считаю, если у мужчины почти в 70 лет нет жены, выглядит это странно, — поделился мнением Ургант.

В 2022 году Ургант рассказал о планах сына Ивана, который исчез с телеэкранов. По словам актера, Ургант-младший не прекращал работу в России, любит родину и является российским гражданином. Что касается программы «Вечерний Ургант», отметил артист, то она была закрыта по не зависящим от ведущего причинам. Отец телеведущего не преминул раскритиковать коллег сына и прочих звезд, которые негативно высказывались об отъезде Ивана Урганта из страны. На самом деле он устал и уехал в отпуск, сообщил актер.

В ноябре 2022 года Ургант объяснил, почему передачу его сына «Вечерний Ургант» сейчас не показывают по телевидению. Актер заявил, что считает кощунством петь и плясать, когда гибнут люди, и его сын придерживается такого же мнения. Андрей Ургант признался, что не знает, ходит ли Иван на работу, поскольку его никто не ставит в известность о проектах сына. Он сообщил, что официально программу «Вечерний Ургант» никто не закрывал и к ее ведущему у Кремля претензий нет.