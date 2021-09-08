Отец Бритни Спирс подал заявление о прекращении опеки над певицей

Отец американской певицы Бритни Спирс Джеймс подал в суд Лос-Анджелеса ходатайство с просьбой освободить дочь от его опеки. По словам его адвоката Вивиан Ли Торин, поп-звезда уже доказала, что готова продолжать жить без контроля отца, пишет The New York Times.

Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс, — сказала адвокат.

Торин напомнила, что Бритни уже садилась за руль автомобиля, а также смогла самостоятельно выбрать адвоката для участия в деле об опеке.

В свою очередь адвокат певицы Мэттью Розенгарт в ответ на ходатайство подчеркнул, что заявления адвокатов отца певицы не избавят его от «ответственности и дачи показаний под присягой». Розенгарт намерен продолжить расследование финансовых злоупотреблений со стороны Джеймса.

Ранее Бритни утверждала, что её отец давно готов отказаться от опекунства над ней, однако требует при этом $2 млн отступных.

Судебный процесс по данному вопросу, предположительно, продолжится 29 сентября.

Суд постановил назначить отца Спирс её опекуном в 2008 году на фоне психологических проблем певицы. С тех пор Джеймс контролирует большинство аспектов жизни дочери. В частности, под его контролем находятся все деньги 39-летней певицы и все её финансовые решения. Также отец принимает все решения о выступлениях Бритни, записях, турах, шоу и даже личных встречах. При этом певица ранее была вынуждена платить за расходы отца на адвокатов, требовавших сохранить режим опекунства.