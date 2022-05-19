«Отделяет два понятия»: в ГД оценили слова Шевчука о «родине» Депутат Шолохов о словах Шевчука про «родину»: «Отделяет два понятия»

Юрий Шевчук / Фото Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов прокомментировал NEWS.ru слова лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. На концерте в Уфе музыкант в достаточно резкой форме заявил, что понятие «родина» никак не относится к государственному лидеру и выбранной им политической линии, а имеет неразрывную связь с простым народом. Шолохов отметил, что может частично согласиться с такой позицией.

Родина — это действительно понятие более широкое, чем любой сколько бы ни значимый был человек. Но при этом, если этот человек отражает нынешние интересы страны и делает всё для того, чтобы в ней было хорошее, надёжное будущее, то тогда эти понятия, безусловно, сближаются. Тут трудно спорить в том плане, что это, естественно, не синонимы, и никто не может такое сказать. Однако я думаю, посыл основной Шевчука был в том, что он отделяет эти два понятия. Тут я бы с ним не согласился. Люди, которые для страны делают больше, чем тот же самый Шевчук, являются частью этого понятия, — подчеркнул Шолохов.

Ранее Шевчук отменил концерт в Тюмени из-за нежелания выступать в зале, где была нарисована буква Z. Этот знак используется как символ поддержки российской спецоперации на Украине. Буквы Z и V наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине. Перенести концерт Шевчука на другую площадку не удалось.

Также музыкант рассказал, что российским артистам, критикующим проведение спецоперации РФ на Украине, следует отказаться от государственных наград. Шевчук выразил готовность вернуть свои госнаграды, как только найдёт их, и подчеркнул, что не изменит гражданскую позицию.