Отчим в ВСУ, творчество в ИВС, изменял жене: последние новости о Кологривом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый заявил в интервью, что муж его матери, которая живет на Украине, служит в ВСУ. Что еще рассказал актер, почему он изменял жене, чем артист занимался в спецприемнике после задержания из-за дебоша в новосибирском баре?

Что известно о родителях актера

Кологривый, говоря о своей личной жизни, рассказал ведущей канала FametimeTv Лауре Джугелии, что его мать, которую он не видел много лет, живет на Украине. Он добавил, что ее муж является военнослужащим украинской армии.

«У моей мамы муж — украинский военный. Так что я как бы меж двух огней нахожусь», — сообщил актер.

В январе текущего года стало известно, что артиста внесли в базу украинского сайта «Миротворец». В карточке указано, что Кологривый придерживается антиукраинской позиции и обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Среди причин внесения артиста в базу также указано «сознательное нарушение границ Украины».

Датой внесения Кологривого в базу значится 29 декабря 2023 года. На сайте размещены личные данные артиста, ссылки на его социальные сети, а также информация о его экс-супруге — актрисе Александрине Питиримовой.

Актер высказывался в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в российской спецоперации на Украине. В частности, 22 января в Сети появилось видео с участием Кологривого, на котором тот обратился к российским бойцам, находящимся на передовой. Как писал Telegram-канал Daily Storm, ролик с большой долей вероятности был записан летом 2023 года на съемках ремейка фильма «В августе 44-го».

«Вот мы играем сейчас военное время, мы играем ваши судьбы. Стараемся сделать это честно. Мы благодарны вам за то, что можем в безопасности заниматься нашим творчеством, нашей профессией, а эту безопасность обеспечиваете нам вы „на передке“. Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось. Чтобы мы ни в коем случае никого не обманули и никаких ложных событий и эмоций не показали. Будьте здоровы, ждем вас домой!» — сказал Кологривый.

Почему Кологривый изменил жене

В том же интервью Кологривый рассказал об изменах супруге, с которой до сих пор находится в официальном браке. Также звезда подтвердил информацию о романе с Агатой Муцениеце.

«Я боялся признаться, что я хочу еще погулять, еще повстречаться. Я внутренне хотел свободы, а внешне делал из себя роль приличного мужа. Да, с моей стороны были измены всяческие», — сказал Кологривый.

Говоря об отношениях с Муцениеце, актер заявил, что они быстро закончились. Он подчеркнул, что у всех артистов, которые играют пару в кино, есть потребность в подобном.

«Это такая помощь игре, поиск тепла», — отметил он.

Роман закрутился год назад на съемках фильма. Сам Кологривый при этом дружит с бывшим мужем актрисы Павлом Прилучным.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Также исполнитель роли Кощея в «Слове пацана» сообщил, что не обделен женским вниманием. Он отметил, что после успеха сериала к нему стали чаще «подкатывать» девчонки. По его словам, он не ожидал такого успеха.

«Слава богу, частенько подкатывают. Раньше такого не было. Это начало происходить после моих интервью. При этом „Слово пацана“ стало катализатором. Он для всех случился — и для команды, и для каждого артиста. Я не ожидал такого успеха. Спасибо „Слову пацана“, что он мне дал дальнейший путь развития», — заявил актер.

Чем артист занимался в ИВС

Актер рассказал, что, будучи в ИВС, написал для дочери поэму и сказку. Он объяснил, что занимается озвучкой, поэтому хочет записать свои произведения на диск. По словам артиста, писательство пришлось ему по душе.

«Я вообще скептически отношусь к своей поэзии, а здесь, к счастью, нечем было заняться, кроме этого. Поэтому я рад, что посвятил своим детским приколам время», — признался Кологривый, продемонстрировав несколько исписанных блокнотов, среди которых также был дневник.

Актер провел в спецприемнике семь дней после потасовки в баре в Новосибирске, где он покусал официантку. Кологривый назвал условия содержания в изоляторе «не очень приятными» и пожаловался на недостаточное количество воды, еды и отсутствие душа. Также он счел свое наказание слишком тяжелым. Артист подчеркнул, что он уже испытал общественное порицание.

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