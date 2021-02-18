Нелепый Лукашин, печальный Турбин: главные роли Андрея Мягкова

На 83-м году жизни скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков.

Получивший всенародную известность и признание по роли Жени Лукашина, Мягков, однако, далеко не сразу был утверждён на роль. Рязанов долго сомневался в приглашении Мягкова, так как не считал его комедийным актёром, несмотря на то что первой главной ролью актёра был персонаж Чеснокова в комедии Элема Климова «Похождения зубного врача». Но Рязанов не прогадал и продолжал приглашать актёра в свои фильмы и в дальнейшем, благодаря чему отечественный зритель получил, например, персонажа Новосельцева из «Служебного романа». Впрочем, Мягков был и потрясающим драматическим актёром, навсегда запомнившимся ещё и по роли полковника Турбина в экранизации пьесы Михаила Булгакова «Дни Турбиных».

За почти полувековую карьеру Мягков снялся почти в 60 картинах, однако в 2010-м объявил о том, что навсегда уходит из кино, поскольку выступает решительно против современного российского кинематографа, который, как он заявил, слишком американизировался и не имеет больше какой-либо идентичности и самобытности.

Кадр из фильма «Служебный роман» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Братья Карамазовы» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Жестокий романс» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Гараж» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Дни Турбиных» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Гонки по вертикали» kinopoisk.ru Global Look Press