«Остаюсь русской»: Нетребко призналась в истинном отношении к родине Анна Нетребко рассказала европейцам о гордости за свою родину

Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Анна Нетребко

Анна Нетребко рассказала о своём истинном отношении к России в интервью австрийскому изданию Zeit. Артистка заявила, что любит Россию и остаётся русской.

Что же касается скандального заявления, в котором оперная певица сообщила, что связывает своё будущее с Европой, то оно, по словам звезды российской оперы, было сделано под давлением.

На самом деле, пояснила Нетребко, она гордится своим званием народной артистки России и тем, что за последние несколько лет её страна изменилась в лучшую сторону.

За последние 20 лет многое было сделано для культуры в России. Не для меня лично, а для театров и концертных залов. Некоторые вещи сложились положительно для искусства, экономических условий, — рассказала европейскому журналисту певица.

Ранее нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» отдал партию принцессы Турандот, предназначавшуюся для российской оперной певицы Анны Нетребко, украинской исполнительнице Людмиле Монастырской.