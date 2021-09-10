Основатель группы «25/17» пропал после перестрелки в центре Москвы

Андрей Позднухов, более известный под сценическим псевдонимом Бледный, пропал после ночной перестрелки в центре Москвы. Основатель группы «25/17» отказался от дачи показаний и заявил, что поедет домой, передаёт MK.ru. Однако, как рассказала супруга рэпера, домой он не вернулся, а на звонки не отвечает.
По имеющимся данным, о преступлении стало известно из обращения в полицию очевидца происшествия: девушка увидела, как на Тверской улице неизвестный стрелял в мужчину из травматического пистолета. Прибывшие полицейские опознали в пострадавшем Бледного. Сам музыкант не стал писать заявление, аргументируя тем, что «хочет домой», также он отказался от медицинской помощи, несмотря на то что у 44-летнего артиста всё лицо было в крови. Полиция сейчас проводит проверку по этому делу.
Музыкант живёт в подмосковном Красногорске. По данным СМИ, коллега по группе Антон Завьялов
Бледный много лет занимается рэпом: является основателем и участником группы «25/17», а также бывшим участником рэп-группы «Ртуть».
Ранее сообщалось, что американского рэпера KTS Dre (настоящее имя — Лондре Сильвестр) застрелили 10 июля в Чикаго после того, как он вышел из тюрьмы. Исполнитель получил 64 пулевых ранения и скончался в больнице.