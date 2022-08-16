Основатель «Агаты Кристи» придумал новое применение Ельцин Центру Экс-лидер «Агаты Кристи» Самойлов предложил сделать Ельцин Центр площадкой для дискуссий

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Вадим Самойлов

Ельцин Центр в Екатеринбурге не стоит закрывать, его следует сделать площадкой для дискуссий. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал музыкант Вадим Самойлов. Экс-лидер группы «Агата Кристи» отметил, что пока в Ельцин Центре остаются «силы, которые занимаются откровенной дискредитацией государства и спецоперации России на Украине».

Я не считаю Ельцин Центр ненужным объектом. Он может и должен быть площадкой для дискуссий между носителями разнообразных точек зрения. Дискуссий позитивных, которые привели бы к пониманию, куда нам стоит двигаться, что будет лучше для общества, — заявил Самойлов.

По мнению артиста, «проблема заключается в том, что на сегодняшний день Ельцин Центр находится в исключительно либеральной повестке» и «там есть силы, которые занимаются откровенной дискредитацией государства и спецоперации России на Украине».

Но что еще хуже — они поддерживают ЛГБТ-движения. Я не против геев. Я не гомофоб. Более того, в шоу-бизнесе у меня даже есть такие друзья. Вопрос в том, что нельзя навязывать (гомосексуализм. — NEWS.ru). Тем более маленьким детям. К сожалению, Ельцин Центр засветился в проектах и программах, которые опускали фокус интересов до подростков и даже ниже. Я считаю это развращением в той или иной форме. Ельцин Центр, к сожалению, поощряет и поддерживает такие проекты, — добавил музыкант.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. По мнению политика, в городе лучше открыть исторический, научно-технический или молодежный центр. Зюганов предложил «спокойно прихлопнуть» Ельцин Центр, так как «там просто политическая порнография».