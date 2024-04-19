Оскароносный Михалков прошелся по мировым кинофестивалям Михалков: мировые кинофестивали становятся зацензурированными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лауреат премии «Оскар», российский режиссер Никита Михалков на брифинге заявил, что мировые кинофестивали стали зацензурированными. По его словам, все знаменитые мероприятия, на которые рвались кинодеятели, теперь наполнены определенными требованиями. Он объяснил, что без их исполнения у режиссеров нет шанса даже попасть на фестиваль, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы видим, как меняются критерии фестивалей. Тех самых знаменитых фестивалей, на которые мы рвались, мы были счастливы получать там призы. Мы видим, как меняется идеология этих фестивалей, как они становятся зацензурированными, с определенными требованиями, без исполнения которых картина не только не может получить приз, но и даже попасть на фестиваль. То же самое произошло с «Оскаром», — заявил Михалков.

Российский режиссер получил «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за свою работу «Утомленные солнцем». Он также является обладателем «Золотого льва» за фильм «Урга — территория любви».

В ходе брифинга режиссер также предупредил об опасности использования дипфейков. По его словам, если на экране появятся знаменитые актеры, созданные с помощью данного метода, то это можно расценивать как настоящее преступление.