Ошибку с орденом на памятнике Александру III исправили

https://static.news.ru/photo/41a0ed6a-c6a8-11eb-9b07-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

На памятнике императору Александру III, установленному в Гатчине, была обнаружена ошибка. На груди монарха вместо восьмиконечной звезды ордена Апостола Андрея Первозванного была шестиконечная. К настоящему моменту ошибку уже исправили. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил скульптор Владимир Бродарский, автор монумента.

Памятник создали по эскизам Паоло Трубецкого. Они хранились в Русском музее с 1899 года. Бродарский получил право на реализацию проекта в 2018-м. Однако на открытии монумента была обнаружена ошибка, заключавшаяся в неверном количестве окончаний звезды на груди монарха.

Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было всё верно, — написал скульптор.

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Александру III в Гатчине Ленинградской области. Эпоху правления императора он назвал гармоничным сочетанием государственных и технологических изменений с верностью национальным традициям и культуре.

Путин отметил, что Александр III любил Россию, стремился сделать всё для её развития, защиты интересов и укрепления в Европе и мире. Современники императора относились к его деятельности неоднозначно, «оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно».