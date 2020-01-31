Фото: Blm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Организаторы фестиваля Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, показали проект дизайна центральной площадки мероприятия.

Композиция представляет футуристичный храм под названием Empyrean («Небосвод»). Авторами проекта выступили Ренцо Вербек и Сильвия Лиссе.

Конструкция олицетворяет огонь, рождённый на небесах. Стены, выполненные из дерева, будут расставлены в форме звезды.

В 2020 году фестиваль пройдёт с 30 августа по 7 сентября, и в самом конце храм будет сожжён.

Как писал NEWS.ru, организаторы фестиваля Burning Man подали иск к Бюро по управлению земельными ресурсами с требованием компенсировать затраты на слишком высокую ежегодную плату за разрешение на проведение мероприятия.

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