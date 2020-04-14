Орбакайте онлайн прочитала рассказ Чехова

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Певица Кристина Орбакайте поучаствовала в «антивирусном» онлайн-проекте театра «Современник», получившем название «Доктор Чехов». Исполнительница в артистичной манере прочитала на камеру рассказ классика русской литературы «Маска».

Видеозапись опубликована на официальной странице театра в социальной сети. Проект был запущен «Современником» на фоне отмены нескольких спектаклей из-за введённого в Москве режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Я выбрала и прочитала для вас рассказ «Маска», — сказала Орбакайте на записи, выложенной в Instagram.

Также в проекте «Доктор Чехов» приняли участие актёры Александр Раппопорт, Александр Кахун и Александр Хованский.

Как ранее писал NEWS.ru, первый муж певицы Аллы Пугачёвой и отец исполнительницы Кристины Орбакайте Миколас Орбакас, проживающий в Литве, оказался не в состоянии приехать к родным в Москву. Он и его супруга собирались приехать в российскую столицу, однако их планы нарушила пандемия коронавируса.