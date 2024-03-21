Опубликованы «черный» и «зеленый» трейлеры второго сезона «Дома дракона» HBO опубликовал два новых трейлера второго сезона «Дома дракона»

Фото: hbo.com

«Дом дракона»

Канал HBO представил два новых трейлера второго сезона сериала «Дом дракона», который является приквелом «Игры престолов». Зрителям представили два ролика, посвященные каждой из сторон конфликта: Рейниры Таргариен («черные») и Алисенты Хайтауэр («зеленые»). Премьера сериала состоится 16 июня.

Действие в «Доме дракона» разворачивается за 200 лет до событий в «Игре престолов». Во втором сезоне будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первой части. Роли в сериале исполнили Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и другие актеры из первого сезона. Создатели проекта уже готовятся к производству третьего сезона, который выйдет не раньше 2025 года.

«Дом дракона» ранее получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств в области телевидения BAFTA. Приквел «Игры престолов» был удостоен награды в номинациях за лучший грим, спецэффекты и звук. Лауреатом премии в номинациях за подбор актеров, сценарий и монтаж стал комедийный сериал «Будет больно». Награду за лучшую режиссерскую команду и лучший звук вручили команде режиссеров, отвечавших за трансляцию церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II.