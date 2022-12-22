Опубликовано видео песни Бедроса Киркорова, посвященной погибшим героям СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Народный артист России Бедрос Киркоров исполнил песню «Алёша», посвятив ее героям Великой Отечественной войны, а также бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Отец Филиппа Киркорова заявил, что «защитники России являются героями», сообщает журналист NEWS.ru, который накануне присутствовал на вечере в честь дня рождения Иосифа Сталина, где и была исполнена песня, и снял выступление Киркорова-старшего на видео.

Артист рассказал, что решил спеть «Алёшу» в честь погибших участников Великой Отечественной, афганской, чеченских войн и СВО, которых Киркоров-старший считает героями. Он отметил, что «на болгарской земле не погиб ни один советский солдат».

Россия не ослабла — у нас сейчас тоже есть герои, которые защищают страну, — заявил Бедрос Киркоров.

Песню «Алёша» Киркоров исполнил дуэтом с певцом Александром Матвеевым, которого СМИ называют его внебрачным сыном — исполнитель часто сопровождает 90-летнего отца короля эстрады на публичных мероприятиях. Сама композиция была написана в середине 1960-х на стихи поэта-фронтовика Константина Ваншенкина (1925-2012), автором музыки выступил композитор, народный артист СССР Эдуард Колмановский (1923-1994). Песня «Алёша» посвящена памятнику советскому солдату в болгарском городе Пловдиве как символу памяти всем советским солдатам, погибшим при освобождении Болгарии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бедрос Киркоров считает первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева самым большим предателем в руководстве страны. По мнению отца Филиппа Киркорова, из-за Горбачева «России снова приходится взяться за оружие», поскольку «сейчас мы окружены НАТО, а близкие России народы встали против России».