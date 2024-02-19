Операция, овации, госпитализация: куда исчез Боярский после инфаркта

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Михаил Боярский

В декабре 2023 года народный артист РСФСР Михаил Боярский перенес инфаркт, после чего пропал из прессы и перестал появляться на публике. Где сейчас актер, что известно о его здоровье?

Что известно о здоровье Михаила Боярского

28 ноября 2023 года Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу в Петербурге, артист перенес инфаркт. Уточнялось, что врачам удалось стабилизировать состояние актера; спустя сутки, 29 ноября, его перевели из реанимации в обычную палату.

Сын артиста депутат Госдумы Сергей Боярский подтвердил, что у отца был инфаркт, отметив, что тот быстро пришел в себя после инцидента.

«Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей», — рассказал тогда Сергей Боярский.

30 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на слова жены Боярского народной артистки России Ларисы Луппиан сообщил, что музыканта готовятся выписывать из Мариинской больницы. Супруга артиста уточняла, что Боярский должен оказаться дома уже в начале декабря.

4 декабря артиста выписали из больницы. Его встретила супруга. Врачи запретили артисту курить — от пагубной привычки Боярский не может отказаться уже долгое время.

28 декабря Telegram-канал «112» сообщил, что Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. По данным источника канала, у артиста стало плохо с сердцем.

«Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц», — сообщал Telegram-канал.

Луппиан рассказала «112», что она привезла мужа на обследование. В театре им. Ленсовета сообщили NEWS.ru аналогичную информацию. В учреждении культуры отметили, что госпитализация Боярского носит плановый характер.

31 декабря Боярский сыграл в спектакле «В этом милом старом доме» в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, несмотря на перенесенный инфаркт и повторную госпитализацию. Появившегося на сцене артиста искупали в овациях. Актер в свою очередь сделал поклон и сыграл на фортепиано.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Михаил Боярский

Где сейчас Михаил Боярский

6 февраля РЕН ТВ сообщил об очередной госпитализации Боярского. Телеканал опубликовал кадры, на которых человек с сумками, похожий на именитого музыканта, проходит через турникеты Мариинской больницы в Санкт-Петербурге.

Канал со ссылкой на источник сообщал, что госпитализация артиста носит плановый характер. Отмечалось, что Боярскому предстоит пройти коронарографию и стентирование.

В театре имени Ленсовета сообщили, что Боярский был госпитализирован в больницу для прохождения планового обследования. В учреждении отметили, что все спектакли, в которых задействован артист, состоятся в назначенные дни, актер должен вернуться на сцену во вторник, 20 февраля.

«Он проходит плановое обследование в Мариинской больнице. Это очень ненадолго. Все спектакли, заявленные в репертуаре театра, сохраняются», — говорилось в сообщении.

9 февраля стало известно, что Боярского выписали из больницы. РЕН ТВ сообщил, что актеру провели операцию на сердце, его состояние оценивалось как удовлетворительное. По данным журналистов, актер поблагодарил врачей за блестящую операцию.

20 февраля Боярский должен вновь появиться на сцене театра им. Ленсовета в спектакле «В этом милом старом доме». Согласно информации на сайте культурного учреждения, Боярский выступит вместе с супругой Ларисой Луппиан.

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