Онкология, жизнь на чердаке: где сейчас звезда «Большой перемены» Крючкова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Светлана Крючкова

Актриса театра и кино, режиссер, народная артистка РСФСР Светлана Крючка получила известность благодаря роли Нелли Ледневой в фильме «Большая перемена». Как сейчас живет советская звезда, что известно о ее здоровье и личной жизни?

Где сейчас Светлана Крючкова

22 июня актриса отметила 74-й день рождения. Крючкова живет в Санкт-Петербурге, куда переехала в 1975 году со вторым супругом Юрием Векслером. Более 10 лет назад в доме, где жила актриса, обнаружили склады с ртутью. Тогда артистку вместе с семьей выселили, а новую квартиру дали лишь спустя несколько лет.

Жилплощадь Крючкова решила отдать сыну и его возлюбленной. Сама знаменитость переехала на чердак этого же дома, откуда открывается вид на купол Исаакиевского собора. Спросив разрешения соседей, Крючкова оборудовала помещение под себя, сделала спальню, кухню и собственный кабинет.

«Когда-то это был загаженный чердак, а теперь есть спальня, кабинет, кухня. Из окна виден купол Исаакиевского собора. Все приходят и говорят: „Ой, как красиво, как в Италии!“ А я отвечаю, что это не от хорошей жизни», — с горькой иронией рассказывала актриса журналистам «Собеседника».

В кино актриса не снимается уже несколько лет. Она отклоняет предложения режиссеров из-за проблем со здоровьем. В интервью Пятому каналу артистка рассказывала, что вскоре ей, возможно, придется отказаться и от работы в театре.

«Я работаю на сцене 50 лет, то есть 50 лет мне сжигают роговицу. Я стала плохо видеть, мне неудобно читать. Я только прошу на сцене: „Не слепите меня так, что я даже не понимаю, куда смотреть. Где лицо моего партнера?“» — поделилась Крючкова.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Светлана Крючкова

Что известно о здоровье Светланы Крючковой

В июне 2023 года актриса рассказала, что в 2015 году ее кот помог хозяйке обнаружить онкологическое заболевание. Недуг артистка заподозрила из-за того, что питомец почти не слезал с ее груди. Врачи во время диагностики обнаружили у Крючковой опухоль в легких.

«Мне кот жизнь спас. Они же чувствуют болезнь, сразу начинают там рыться, мурчать, урчать. <...> Я бы хотела знать, сколько осталось времени, но его немного. Мне ничего нельзя. Мне можно только плавать и ногами переставлять, ходить гулять», — рассказала звезда «Большой перемены» в беседе с Пятым каналом.

Несмотря на тяжелый недуг, актриса справилась с ним и не утратила оптимистичный настрой на жизнь. За рубежом Крючковой удалили опухоль, назначили химиотерапию, и болезнь отступила, уйдя в стойкую ремиссию. После онкологии актриса пересмотрела отношения к жизни и начала больше баловать себя.

Два года назад здоровье Крючковой пошатнулось из-за коронавируса, начались осложнения, лицо разбил паралич, писала Lenta.ru. Светлана Николаевна страдала от депрессии, бессонницы, не могла полноценно говорить. После курса лечения артистку отправили в санаторий.

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Светлана Крючкова

Как сложилась личная жизнь Светланы Крючковой

Первым мужем Крючковой был поэт и актер Михаил Стародуб. Вторым серьезным романом артистки стали отношения с советским кинооператором Юрием Векслером. От него Крючкова родила сына Дмитрия.

Третьим супругом актрисы стал художник и декоратор Александр Молодцов. В возрасте 40 лет актриса родила ему сына, которого назвали Александром. В интервью программе «Судьба человека» Крючкова в 2020 году сообщила, что она рассталась с третьим супругом, потому что их отношения «изжили себя».

У актрисы трое внуков. Старшие — 13-летний Антон и восьмилетняя Полина — живут с родителями за границей. Сын артистки Дмитрий работает звукооператором во Франции. Знаменитая бабушка общается с ними по видеосвязи.

«По кому я скучаю, по Антону и по Полине. Внук и внучка. Они говорят по-русски. Полина ездит на коньках, а Антон — хоккеист у нас», — рассказывала артистка.

В 2022 году у младшего сына Крючковой Александра родилась дочь. Ее назвали Надеждой.

«Я люблю теперь детей и котов. У меня такая стадия жизненная, понимаете? Я никогда не любила красавцев. Талантливых люблю. А теперь уже зачем они мне? Так, как друзья. Я над этим не задумываюсь», — призналась она.

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