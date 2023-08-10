«Она теряла силы»: друзья о последних днях жизни Веры Васильевой Александр Шпагин и Наталья Защипина рассказали, в чем был секрет долголетия актрисы

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Вера Васильева

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась 9 августа в возрасте 97 лет. Первая роль в фильме «Сказание о земле Сибирской» режиссера Ивана Пырьева (1901–1968) сделала ее известной на весь СССР. После выхода картины актриса получила Сталинскую премию. За роль в спектакле «Свадьба с приданым» Васильевой вручили вторую такую же. Историк кино и друг актрисы Александр Шпагин и коллега по Театру сатиры заслуженная артистка РСФСР Наталья Защипина в разговоре с NEWS.ru поделились воспоминаниями и впечатлениями о ней.

О любви Васильевой к режиссеру Равенских

Фильм «Сказание о земле Сибирской», где Васильева сыграла свою первую роль, киновед Александр Шпагин оценивает как «неплохую картину, выбивающуюся из общего ряда слабого советского кино конца 40-х годов». Он отмечает, что в ленте даже отрицательные герои живые и очень обаятельные. Фильм стал настоящим народным хитом, а для Васильевой — очень ярким стартом.

Во второй работе артистки — спектакле «Свадьба с приданым» — главную мужскую роль сыграл Владимир Ушаков. По словам самой актрисы, он влюбился в нее с первого взгляда и два года ухаживал. Однако сама Васильева тогда не отвечала ему взаимностью, так как испытывала чувства к режиссеру постановки Борису Равенских.

Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской». Шофер Яша Бурмак — артист Борис Андреев, Настенька — артистка Вера Васильева, 1947 год Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской». Шофер Яша Бурмак — артист Борис Андреев, Настенька — артистка Вера Васильева, 1947 год Фото: РИА Новости Кадр из кинофильма «Чук и Гек». 1953 год. Режиссер Иван Лукинский. В роли мамы — актриса Вера Васильева, 1953 год Фото: РИА Новости Кадр из кинофильма «Чук и Гек». 1953 год. Режиссер Иван Лукинский. В роли мамы — актриса Вера Васильева, 1953 год Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости Актеры Вера Васильева и Борис Тенин в спектакле «Профессия миссис Уоррен» в постановке Московского театра сатиры, 1958 год Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости Актеры Вера Васильева и Борис Тенин в спектакле «Профессия миссис Уоррен» в постановке Московского театра сатиры, 1958 год Фото: Хенкин/РИА Новости Сцена из спектакля Московского академического театра сатиры «Четвертый позвонок» по пьесе М. Ларни в постановке Д. Тункеля. Джоан Лоуфорд — Вера Васильева, Джерри Финн — Борис Рунге, 1961 год Фото: Хенкин/РИА Новости Сцена из спектакля Московского академического театра сатиры «Четвертый позвонок» по пьесе М. Ларни в постановке Д. Тункеля. Джоан Лоуфорд — Вера Васильева, Джерри Финн — Борис Рунге, 1961 год Фото: Пищальников/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше в постановке Валентина Плучека. В роли графини — заслуженная артистка РСФСР Вера Васильева (справа), 1967 год Фото: Пищальников/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше в постановке Валентина Плучека. В роли графини — заслуженная артистка РСФСР Вера Васильева (справа), 1967 год Фото: Рыбаков/РИА Новости Народная артистка СССР Вера Васильева во время музыкальной телепередачи «Бенефис», 1978 год Фото: Рыбаков/РИА Новости Народная артистка СССР Вера Васильева во время музыкальной телепередачи «Бенефис», 1978 год Фото: Владимир Акимов/РИА Новости Актриса Театра сатиры Вера Васильева и актрисы МХАТа Татьяна Эккель и Дина Коча (слева направо) после спектакля, 1988 год Фото: Владимир Акимов/РИА Новости Актриса Театра сатиры Вера Васильева и актрисы МХАТа Татьяна Эккель и Дина Коча (слева направо) после спектакля, 1988 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2000 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2000 год Фото: kremlin.ru Вера Васильева и Владимир Путин, 2000 год Фото: kremlin.ru Вера Васильева и Владимир Путин, 2000 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2012 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ольга Аросева, Вера Васильева, Елена Образцова в спектакле «Реквием по Радамесу » Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ольга Аросева, Вера Васильева, Елена Образцова в спектакле «Реквием по Радамесу » Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Вера Васильева, 2017 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Вера Васильева, 2017 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вера Васильева, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вера Васильева, 2019 год

По словам коллеги по Театру сатиры Натальи Защипиной, Вера Кузьминична очень тепло вспоминала Равенских, «хотя история их отношений была непростой». На момент знакомства с Васильевой режиссер был женат, у него росла дочь. Затем развелся — и не торопился связывать себя повторными брачными узами. По воспоминаниям современников, Равенских был весьма влюбчивым.

«Но эта большая любовь осталась у нее (Васильевой. — NEWS.ru) в душе. И она всегда говорила об этом (о Равенских и чувстве к нему. — NEWS.ru) как о великом подарке судьбы», — рассказала в интервью NEWS.ru Защипина.

«Муж Васильевой брал все домашние заботы на себя»

Владимир Ушаков оказался однолюбом. С Верой Васильевой они были вместе 56 лет — до последнего дня его жизни. Муж актрисы скончался в 2011 году.

Характер Веры Васильевой Александр Шпагин назвал «золотым», так как она никогда и ни с кем не спорила, ни о ком дурно не говорила.

«Была улыбчивой, доброжелательной и очень искренней. И супруг был абсолютно таким же человеком. Только Ушаков был еще и очень хозяйственным и все домашние заботы брал на себя. Коллеги в Театре сатиры шутили, что сама Верочка не знает, ни как почистить картошку, ни где за квартиру платить, потому что всем этим всю их совместную жизнь занимался Владимир Петрович», — подчеркнул Шпагин.

По мнению киноведа, актеры были органичной парой и прекрасными людьми, поэтому и смогли прожить в браке больше 50 лет.

«Подобное постоянство — редкость в творческих семьях. Васильева и Ушаков — это было одно из немногих счастливых исключений, счастливое святое семейство. Очень жаль, что у них не получилось стать родителями — не было детей», — отметил Шпагин.

Сама Васильева в интервью рассказывала, что не жертвовала материнством ради театра или кино. По ее словам, «не получалось» забеременеть. Но актриса «привыкла не жалеть о том, чего нет».

Фото: Юрий Машков/ТАСС Народная артистка СССР Вера Васильева и ее муж Владимир Ушаков

«Сложно представить Васильеву в роли Леди Макбет»

По словам Шпагина, амплуа Васильевой — добрые и хорошие советские женщины. «От нее лучи как от солнышка. В такую не грех влюбиться и в 60 лет», — добавил друг актрисы.

Именно так и происходит по сюжету картины «Звезда экрана». В героиню Веры Васильевой влюбляется персонаж Михаила Пуговкина (1925–2008). Лента была очень популярна в свое время, отмечает историк кино.

По мнению Шпагина, Васильева «специально против правил» сыграла отрицательную роль в фильме «Похождения зубного врача» режиссера Элема Климова (1925–2010).

«Милая и хорошая героиня Васильевой оказывается интриганкой, а доброта — это ее масочка. Но это был сознательный режиссерский ход. Но обычно она играла „милых администраторш, добрых школьных завучей“ и так далее. И крайне сложно представить Васильеву в роли, например, Марии Стюарт или Леди Макбет. Не та органика», — добавил Шпагин.

По его мнению, после 50 лет «Васильева не менялась вообще» внешне. Шпагин вспомнил, о том, как однажды они с Васильевой обсуждали скандальные мемуары актрисы Театра сатиры Татьяны Егоровой «Андрей Миронов и я». Книга повествовала о многочисленных скандалах и актерских интригах за кулисами Театра сатиры.

«Вера Кузьминична мне тогда говорит, что читала эту книгу как триллер из жизни инопланетян. Потому что сама она ничего из описанного Егоровой — по ее (Васильевой. — NEWS.ru) убеждению — в Театре сатиры не наблюдала вообще никогда!» — рассказал Шпагин.

Историк кино отметил, что каждый человек как будто «живет в своем мире». И именно собственное восприятие этого мира, вероятно, описала в автобиографической книге Егорова. По его словам, в мире Васильевой «подобных драм и ужасов» не было.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева

Что было общего между Васильевой и Ширвиндтом

Как напомнил Александр Шпагин, в 1980-х в Театре сатиры режиссеры начали ставить западные пьесы, в том числе «под Веру Васильеву» — спектакли имели успех у зрителя.

«На Васильеву было приятно смотреть. Она не раздражала, от нее не устаешь. Потому что — человек-солнышко. Бывают актеры — „солнышки“ удушающие, уже невыносимо. А Вера Кузьминична — это правильная хорошая погода и хорошее настроение, ровное. Поэтому и прожила почти до 98 лет», — отметил Шпагин.

Любовь к Васильевой как к актрисе со стороны предыдущего худрука Театра сатиры Александра Ширвиндта Шпагин объяснил тем, что «они очень похожи по органике». По его словам, актер тоже «крайне редко с кем-то ссорился». Тем они близки друг другу.

«Васильевой, может быть, мешал видеть подлинную суть жизни солнечный свет — который даже ее ослеплял, она жила в своем солнечном облаке. А Ширвиндт сознательно не впускал в свою душу тьму, шел по жизни осторожно и правильно. И вот, пожалуйста, ему тоже под 90 лет, он прекрасно выглядит», — отметил Шпагин.

«В театре надо уметь ждать. Она это умела»

Наталья Защипина в разговоре рассказала, как однажды она и Вера Васильева были назначены на одну и ту же роль и репетировали вместе. Это значило, что они должны были бы соперничать друг с другом. Однако, по словам Защипиной, Васильева сразу дала понять, что они единомышленники и работают на зрителя, потому не может быть никакой конкуренции«.

«Вера Кузьминична была добрая, внимательная, улыбчивая. Если советовала что-то, то всегда не обидно, а очень доброжелательно», — подчеркивает коллега актрисы.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Вера Васильева

Защипина оценивает творческую судьбу Веры Васильевой как счастливую. «Играла в театре то, что хотела. Да, были и у Васильевой периоды отсутствия ролей, как у любого артиста. Но Вера Кузьминична никогда не жаловалась и не требовала ничего. В театре иногда приходится ждать. Она это умела», — отметила Защипина.

Когда в последний раз Вера Васильева появлялась на публике

Защипина отметила, что буквально две недели назад у труппы Театра сатиры был сбор. Потому что совсем скоро откроется новый театральный сезон. Вера Васильева приезжала на эту встречу.

«Дашенька (подруга актрисы, которую она называла своей приемной дочерью. — NEWS.ru) ее привозила». Мы с ней (Васильевой. — NEWS.ru) здоровались, обнимались-целовались. Правда, было видно, что уже силы у нее не те, она их уже теряла. Дашенька ее под ручку вела. И идти Верочке было трудно. Но она как всегда доброжелательно улыбалась и держалась молодцом«, — рассказала Защипина.

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