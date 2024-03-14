«Она не обижалась»: друг Моргуновой рассказал о ее прозвище на телевидении ТВ-редактор Шленин: для своих Моргунова была «Моргунихой»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Коллеги звали диктора Светлану Моргунову «Моргунихой», на что она не обижалась, рассказал во время церемонии прощания с телеведущей ее друг, ТВ-редактор, президент Ассоциации ветеранов работников телевидения и радио Виктор Шленин, передает корреспондент NEWS.ru. Он отметил, что Моргунова «несла свет» и в кадре и за кадром. По словам Шленина, Моргунова работала в «золотое время телевидения».

Света, Светочка, Светуля. «Моргуниха», так мы ее между собой называли. Она не обижалась. Столько работ мы переделали в редакции Центрального телевидения! Уже не вернуть то телевидение и их не вернуть — людей, с которыми мы работали, смеялись. И несли в телевизионный мир свет: и в кадре, и за кадром. Для нас это был праздник, который до самого конца будет с нами. И с ними — теми, кто помнит наше золотое время на телевидении, — сказал Шленин.

Ранее диктор, актер и радиоведущий Владимир Березин отметил, что Моргунова была примером для всех в отношениях с родителями, а также в совершенстве владела своей профессией. Он отметил, что Моргунова, ушедшая из жизни 10 марта, обладала уникальным стилем и неповторимым голосом.

По его словам, Моргунова была требовательной — в первую очередь к самой себе. Она стала для Березина наставником и учителем, примером для подражания и останется в его памяти «лучезарной звездой», признался он.