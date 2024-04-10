«Она была настолько измождена»: Бочкарева рассказала о встрече с Заворотнюк Бочкарева: Заворотнюк была сильно измождена на съемках в «Моей прекрасной няне»

Актриса Анастасия Заворотнюк во время съемок в сериале «Моя прекрасная няня» была сильно измождена рабочим графиком, заявила ее коллега по цеху Наталья Бочкарева, известная по роли в сериале «Счастливы вместе». По ее словам, которые приводит издание Popcake, глядя на Заворотнюк, она и не думала, что через несколько лет ее ждет такое же трудный период.

Она была моей коллегой в театре «Табакера». Настя тогда начала сниматься в «Моей прекрасной няне». Я понимала, как это трудно. Она была настолько измождена рабочим графиком, глядя на нее и не думала, что через несколько лет мне придется пережить аналогичное, — сказала Бочкарева.

Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелой формой онкологического заболевания. Актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За Заворотнюк ухаживают ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев.

Ранее дочь Заворотнюк Анна рассказала, что ее мать находится в стабильном состоянии. При этом девушка призналась, что не может назвать положение дел хорошим.

Осенью 2023 года Чернышев впервые за долгое время показал подросшую дочь от Заворотнюк. Спортсмен появился с пятилетней Милой на сцене после ледового шоу Татьяны Навки, где он исполняет одну из главных ролей. Заворотнюк родила дочь в 2018 году, когда ей было 47 лет.