«Он вам не Нетребко»: Хинштейн призвал лишить Покраса Лампаса господдержки

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал лишить самарского художника Арсения Пыженкова, известного под псевдонимом Покрас Лампас, государственной поддержки из-за критики российской спецоперации на Украине. В своём Telegram-канале он признал, что мнение творческих людей может расходиться с мнением большинства, однако Лампас такими привилегиями не располагает, так как «перешёл черту».

Те, кто открыто выступают с антироссийских позиций, не должны получать поддержки от государства. А значит, и бюджетных подрядов у Покраса Лампаса в Самаре, надеюсь, больше не будет, — резюмировал Хинштейн.

Депутат пояснил, что в социальных сетях в комментариях под публикацией с осуждениями спецоперации на Украине самарского «каллиграфа-футуриста» раскритиковали, так как его арт-объекты «не вызывают восторга» у местных жителей.

Творческие люди могут мыслить иначе, чем большинство из нас. Вопрос отношения к их творчеству — это исключительно вопрос их таланта. Можно не уважать и не любить Анну Нетребко как гражданина и человека, но не признавать её вокального мастерства нельзя. Но Покрас Лампас — не Нетребко и даже не Чулпан Хаматова, — пояснил Хинштейн.

Ранее он призвал уволить советника самарского губернатора Дениса Кортунова за высказывание в поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Позже его лишили статуса общественного советника главы региона.