СМИ сообщили о том, что народный артист России Федор Добронравов отменил все свои спектакли в 2024 году. Что со здоровьем актера, почему он мог стать инвалидом, вернется ли на сцену?
Что со здоровьем Добронравова
Об отмене спектаклей с Добронравовым стало известно 15 марта. По данным источника, актеру провели операцию, без которой ему грозила инвалидность.
«Актер Федор Добронравов отменил все свои спектакли на ближайший год — до января 2025-го. Ему предстоит продолжительная реабилитация после операции, без которой он мог бы стать инвалидом», — пишет Telegram-канал SHOT.
Как отмечает канал, 28 февраля Добронравов обратился в больницу с жалобами на боли в шее и позвоночнике. Кроме того, актеру было больно глотать.
«Врачи провели ему КТ, после чего срочно доставили в нейрохирургическое отделение для экстренной операции. Актеру удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративное образование на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков. В стационаре он провел восемь дней, 7 марта Добронравова выписали из больницы. Ему назначили продолжительный курс лечебной физкультуры и медикаментов», — отмечает ресурс.
Сообщается, что после операции Добронравов решил отказаться от участия во всех спектаклях до конца года — их уже отменяют и переносят.
Были ли проблемы со здоровьем у Добронравова раньше
14 февраля в Культурном центре ЗИЛ в Москве был отменен спектакль «Ты где-то рядом» с Добронравовым в главной роли. В пресс-службе учреждения сообщили, что постановку перенесли из-за ухудшения самочувствия 62-летнего артиста.
«Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля», — сообщили в пресс-службе.
Агент Добронравова Ирина Сойкина подтвердила отмену мероприятия из-за болезни актера. Она добавила, что информации об отмене других спектаклей с участием народного артиста на тот момент не было. Жена и сыновья актера также не раскрывают подробности состояния актера.
Весной 2018 года он перенес инсульт и больше месяца пролежал на больничной койке, писала «Российская газета». Приступ случился прямо во время спектакля в Светлогорске. Медики ввели Добронравову сильнодействующее лекарство и отвезли его в больницу.
В каких проектах участвовал Добронравов в последнее время
Добронравов в 62 года активно снимался в кино. В 2023 году с ним на экраны вышли фильмы «Праведник», «Гардемарины 1718. Война», «Быть» и сериал «Мастодонт». На 2024 год с артистом запланирована премьера ленты «Летучий корабль».
Помимо съемок в кино, Добронравов задействован в антрепризах. Он выступает на сцене московских и петербургских театров в спектаклях «Ужин с дураком», «Ты где-то рядом», «Ловушка для мужа» и других.
Артист заявлял, что намерен сниматься в фильмах и гастролировать по России, пока позволяет здоровье.
Что известно о личной жизни Добронравова
Добронравов много лет женат на Ирине Перепеленко. Пара вырастила двух сыновей, Виктора и Ивана, которые пошли по стопам отца и стали актерами.
Спустя 41 год брака артист до сих пор признается в любви супруге. Он уверяет, что его популярность никак не повлияла на их отношения.
«Несколько мешает только то, что я редко бываю дома. Конечно, это огорчает моих домашних. Но что делать — это часть нашей профессии. Сыновья у меня тоже снимаются довольно много. И играют. А жены ждут, считая года. Так было всегда», — пояснял он.
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