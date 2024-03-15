«Он мог бы стать инвалидом»: почему Добронравов отменил все свои спектакли

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Федор Добронравов

СМИ сообщили о том, что народный артист России Федор Добронравов отменил все свои спектакли в 2024 году. Что со здоровьем актера, почему он мог стать инвалидом, вернется ли на сцену?

Что со здоровьем Добронравова

Об отмене спектаклей с Добронравовым стало известно 15 марта. По данным источника, актеру провели операцию, без которой ему грозила инвалидность.

«Актер Федор Добронравов отменил все свои спектакли на ближайший год — до января 2025-го. Ему предстоит продолжительная реабилитация после операции, без которой он мог бы стать инвалидом», — пишет Telegram-канал SHOT.

Как отмечает канал, 28 февраля Добронравов обратился в больницу с жалобами на боли в шее и позвоночнике. Кроме того, актеру было больно глотать.

«Врачи провели ему КТ, после чего срочно доставили в нейрохирургическое отделение для экстренной операции. Актеру удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративное образование на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков. В стационаре он провел восемь дней, 7 марта Добронравова выписали из больницы. Ему назначили продолжительный курс лечебной физкультуры и медикаментов», — отмечает ресурс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщается, что после операции Добронравов решил отказаться от участия во всех спектаклях до конца года — их уже отменяют и переносят.

Были ли проблемы со здоровьем у Добронравова раньше

14 февраля в Культурном центре ЗИЛ в Москве был отменен спектакль «Ты где-то рядом» с Добронравовым в главной роли. В пресс-службе учреждения сообщили, что постановку перенесли из-за ухудшения самочувствия 62-летнего артиста.

«Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля», — сообщили в пресс-службе.

Агент Добронравова Ирина Сойкина подтвердила отмену мероприятия из-за болезни актера. Она добавила, что информации об отмене других спектаклей с участием народного артиста на тот момент не было. Жена и сыновья актера также не раскрывают подробности состояния актера.

Весной 2018 года он перенес инсульт и больше месяца пролежал на больничной койке, писала «Российская газета». Приступ случился прямо во время спектакля в Светлогорске. Медики ввели Добронравову сильнодействующее лекарство и отвезли его в больницу.

В каких проектах участвовал Добронравов в последнее время

Добронравов в 62 года активно снимался в кино. В 2023 году с ним на экраны вышли фильмы «Праведник», «Гардемарины 1718. Война», «Быть» и сериал «Мастодонт». На 2024 год с артистом запланирована премьера ленты «Летучий корабль».

Помимо съемок в кино, Добронравов задействован в антрепризах. Он выступает на сцене московских и петербургских театров в спектаклях «Ужин с дураком», «Ты где-то рядом», «Ловушка для мужа» и других.

Артист заявлял, что намерен сниматься в фильмах и гастролировать по России, пока позволяет здоровье.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Что известно о личной жизни Добронравова

Добронравов много лет женат на Ирине Перепеленко. Пара вырастила двух сыновей, Виктора и Ивана, которые пошли по стопам отца и стали актерами.

Спустя 41 год брака артист до сих пор признается в любви супруге. Он уверяет, что его популярность никак не повлияла на их отношения.

«Несколько мешает только то, что я редко бываю дома. Конечно, это огорчает моих домашних. Но что делать — это часть нашей профессии. Сыновья у меня тоже снимаются довольно много. И играют. А жены ждут, считая года. Так было всегда», — пояснял он.

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