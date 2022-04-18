«Он мне клюшкой дал»: Пётр Авен ударил по лицу Игоря Бутмана

Народный артист России Игорь Бутман рассказал NEWS.ru об инциденте во время хоккейного матча, в ходе которого экс-глава Альфа-Банка Пётр Авен ударил музыканта клюшкой по лицу. По словам джазмена, это произошло случайно, однако над верхней губой Бутмана остался шрам.

От Петра Олеговича [Авена] у меня вот здесь шрам (над верхней губой. — NEWS.ru), он мне клюшкой дал году в 1996-м, — вспомнил Игорь Бутман.

Музыкант отметил, что травмы на льду не редкость. Играющий с пяти лет в хоккей джазмен насчитал не менее 10 шрамов на своём лице. Бутман признался, что в матчах Ночной хоккейной лиги всегда выходит на лёд в маске после того, как один из игроков задел коньком его шею. Но даже это не защитило его от травм в полной мере.

Однажды, когда я был в маске, один игрок щёлкнул [по шайбе], вратарь подставил клюшку, и шайба выбила мне челюсть. Но не сломала ничего — челюсть чуть сместилась, я её поправил. А если бы не было маски — перед вами бы сидел человек без челюсти. Но ничего страшного, всё бывает, — рассказал музыкант.

Ранее тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии своего подопечного Евгения Семененко после болезненного падения на шоу Евгения Плющенко. По словам наставника, Семененко пришёл в сознание и чувствует себя хорошо.

16 апреля во время выступления в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге российский фигурист Евгений Семененко получил серьёзную травму. Фигурист пытался исполнить четверной прыжок в показательном номере, но упал и ударился головой об лёд. Встать самостоятельно после неудачного исполнения прыжка спортсмен не смог. Дежурившие сотрудники скорой помощи унесли его со льда на носилках.