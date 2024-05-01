«Он мама моей дочери, он не папа ей»: как живет актриса Мария Аронова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мария Аронова

Народная артистка России Мария Аронова сохраняет статус востребованной актрисы театра и кино. Почему она содержит своего мужа, что известно о ее личной жизни и новых ролях?

Где сейчас Мария Аронова

В интервью Юлии Меньшовой актриса призналась, что за последние 10 лет ее стали чаще звать в кино, однако театр для нее «продолжает оставаться домом и основным делом». Такую позицию звезда «Батальона» объяснила тем, что «ничего не понимает в кино».

«Я считаю, что „киношный“ актер должен разбираться во всем. Например, в объективах, не задавать вопросы типа „какой у меня сейчас план?“ <...> Я в театре могу сказать, как всё будет», — рассказала Аронова.

В 2024 году на экраны вышла картина «Лед-3», в которой актриса вернулась к роли детского тренера по фигурному катанию Ирины Сергеевны Шаталиной. Аронова призналась, что хотела отказаться от съемок в продолжении драмы и сделала это, однако ее переубедили коллеги.

«Я отказалась [от съемок в фильме „Лед-3“]. Я официально отказалась. Сказала, что это я не буду в этом сниматься, потому что, с моей точки зрения, это безумие, эта какая-то трилогия, что за идиотизм. То есть я называла вещи своими именами. Позвонил Федя Бондарчук, который меня уговаривал, Сашка [Петров] написал большое письмо, и я поняла, что, наверное, важнее не подвести. <...> Я себе сказала: "Наступи на глотку собственных желаний и иди, мать моя"», — рассказала артистка.

Сейчас в производстве находится еще одна картина в карьере Ароновой. В ленте «Праздники-2» актриса вернулась к роли Натальи Николаевны Пыжовой, которая пытается контролировать всех членов своей большой семьи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Аронова

Что известно о личной жизни Марии Ароновой

Во время учебы в Щукинском училище актриса влюбилась во Владислава Гандрабура, от которого забеременела. Молодой человек сначала заявил, что к ребенку не имеет никакого отношения, и пропал на некоторый период. Однако после рождения наследника Влада Владислав все же вернулся к Ароновой — и они расписались.

В интервью Меньшовой актриса призналась, что брак распался из-за того, что суженый поднял на нее руку. По словам Ароновой, ей хватило одной пощечины, чтобы закончить отношения с человеком, которого она очень глубоко и сильно любила.

«Мама всегда говорила: „Ниже падать некуда. Это дно (когда мужчина поднимает руку на женщину. — NEWS.ru). Это заблокировало химию моей любви к нему. <...> Я слышала этот рефрен постоянно. Тут птичка пролетела: "Когда мужик бьет — это дно". Со мной все разговаривали [об этом]: игрушки, собачки, кошечки, [говоря, что мужик бьет — это дно]», — рассказала артистка.

Вторым супругом Ароновой стал Евгений Фомин. В браке с ним актриса родила дочь Серафиму. Наследнице артистка прививает стремление к финансовой независимости.

«Она не должна быть содержанкой. У нас другие судьбы. Мы другого вида женщины. Мы другого самоощущения. Как бы что бы ни происходило, Господи, спаси и сохрани, она не сможет быть содержанкой. Она должна быть профессионалом своего дела и от профессии получать удовольствие», — объяснила Аронова.

Тем не менее, по словам артистки, она содержит супруга, поскольку мужчина ведет домашнее хозяйство, пока она на работе. Тем не менее артистка не хотела, чтобы муж ощущал себя зависимым от нее или от детей в случае, если с ней что-то случится.

«Я посадила Женю и сказала, что считаю правильным, чтобы у него были деньги, именно свои деньги. И очень большую сумму я отдала Жене из семейного бюджета. <...> Этот мужчина… Он мама моей дочери, он не папа ей. Я с четырех месяцев ее жизни отсутствую. Я родила в апреле, в сентябре я вышла на работу», — рассказала Аронова в последнем интервью.

Аронова призналась, что очень боится потерять Фомина. Вместе с Фоминым актриса живет уже 27 лет, хотя расписалась пара только в 2018 году после 15 лет отношений. Аронова вместе с детьми живет в Долгопрудном в большом просторном особняке. У семьи есть две пожилые собаки, шпиц и английский бульдог.

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