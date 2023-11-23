«Он извинился»: режиссер «Брата-3» рассказал о «подставе» Барецкого Переверзев назвал выходку Барецкого подлой и глупой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Переверзев

Режиссер фильма «Брат-3» Валерий Переверзев назвал «подлым и глупым» поступок шоумена Стаса Барецкого, из-за которого съемки оказались приостановлены на год и могли вообще не состояться. По его словам, шоумен присвоил идею картины и превратил ее в «балаган».

Переверзев отметил, что лично с Барецким никогда не встречался, хотя и знаком — познакомила их общая подруга, поговорили «в телефонном формате». Это было перед началом съемок «Брата-3», около трех лет назад. У Переверзева, как он сам признался, уже был инвестор для съемок фильма, о чем он случайно обмолвился Барецкому.

Примерно через неделю я вижу пресс-конференцию Барецкого, на которой он объявляет о якобы запуске им самим «Брата-3». А также сообщает о том, что роли в этой картине он будет продавать, — рассказал Переверзев.

Он добавил, что в результате инвестор отказался от финансирования «Брата-3», сообщив, что «в этом балагане» участвовать не собирается. По словам Переверзева, проект был возобновлен только через год: «информационная пена спала, и инвестор вернулся». Режиссер добавил, что Барецкий позже извинился за пресс-конференцию, пояснив, что это была шутка с его стороны.

Я ему ответил, что выглядело подло и глупо, — отметил Переверзев.

Он подчеркнул, что обе беседы с шоуменом носили «вежливый характер», а больше «общения не было и нет».

Ранее режиссер опроверг информацию о том, что Министерство культуры отказало фильму «Брат-3» в выдаче прокатного удостоверения. По его словам, вопрос находится в «стадии принятия решения».

Рэпер Давид Нуриев (Птаха), снявшийся в фильме «Брат-3», заявил, что намерен лично выяснить причину, по которой картина не получила прокатного удостоверения. Он подчеркнул, что виновные в произошедшем должны быть наказаны.