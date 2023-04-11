«Он был в бешенстве»: сын Высоцкого о реакции отца на войну в Афганистане Никита Высоцкий рассказал, что его отец был возмущен началом войны в Афганистане

Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

Поэт и исполнитель Владимир Высоцкий «был в бешенстве», когда узнал о начале войны в Афганистане в 1979 году, рассказал NEWS.ru сын барда Николай. По словам Высоцкого-младшего, несмотря на возмущение, бард собирался поехать в зону боевых действий, чтобы выступить перед солдатами.

Когда началась война в Афганистане, он, находясь за рубежом, видел много хроники, которую здесь не показывали: он был в возмущении, в бешенстве. Но первое, что он сказал, вернувшись домой: надо ехать выступать перед солдатами. У него такой возможности не оказалось, он очень скоро умер. Тем не менее, импульс был именно таким, — сказал Николай Высоцкий.

При этом сын барда затруднился представить реакцию отца на специальную военную операцию. Однако Высоцкий-младший уверен, что его отец «был бы со своим народом», как это было при жизни музыканта. Николай напомнил, что его отец много раз мог остаться на Западе, но возвращался в СССР.

Сын барда также прокомментировал сравнение отца с певцом SHAMAN. По его мнению, современный исполнитель может быть востребован из-за сложившейся в стране ситуации, однако творчество исполнителя «не перевернуло» Никиту при прослушивании.