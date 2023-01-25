«Охладит головы»: депутат об отстранении Назарова от роли в «12 стульях» Депутат Соловьев назвал справедливым решение об отстранении Назарова от роли в «12 стульях»

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Дмитрий Назаров

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев назвал справедливым решение об отстранении народного артиста РФ Дмитрия Назарова от роли в кинопроекте «12 стульев». По его мнению, подобные меры должны приниматься в отношении артистов, «которые не помнят своего Отечества». В беседе с NEWS.ru парламентарий заявил, что это «охладит головы политиканствующим актерам», которые отвлеклись от своей основной деятельности.

Справедливое решение для актеров, которые не помнят своего Отечества. Такие меры охладят головы политиканствующим актерам, которые вместо своей творческой работы предпочитают разглагольствовать, извращать и перевирать факты о специальной военной операции, хаять наших доблестных защитников и глумиться над памятью наших предков, победивших в Великой Отечественной войне, — заявил депутат.

Как полагает Соловьев, лишение ролей и финансовых вознаграждений — закономерный ответ на совершаемые действия.

Лишение ролей в фильмах и спектаклях, а также финансовых вознаграждений актеров, предавших свою Родину, высказавшись о ней негативно, — это закономерный ответ на противоправные действия с их стороны. Семья актеров Назаровых — пример такой подлой провокационной деятельности против нашей страны, — подчеркнул народный избранник.

Ранее стало известно, что народный артист РФ Дмитрий Назаров лишился роли Кисы Воробьянинова в ремейке «12 стульев». Об этом сообщил режиссер картины Петр Зеленов. Он уточнил, что пока с актером, который мог бы заменить Назарова в кинокартине, идут переговоры. Одну из главных ролей в фильме, Остапа Бендера, должен был исполнить Дмитрий Нагиев.

Незадолго до этого Дмитрия Назарова вместе с женой Ольгой Васильевой ранее уволили из театра МХТ имени Чехова после разговора с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Причиной увольнения супругов предположительно стали негативные публичные высказывания артистов о проведении специальной военной операции на Украине.