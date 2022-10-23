«Огонь!»: Кадыров повеселился над роликом Галустяна о Джо Байдене Галустян насмешил Кадырова роликом о немощном Джо Байдене

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с Михаилом Галустяном, который вернулся в образе телеведущего Жорика Вартанова. Политик не только порадовался возвращению артиста, но и по достоинству оценил его скетч по поводу немощи Джо Байдена.

В ролике Михаил Галустян в роли телеведущего Жорика Вартанова на «Сев-Кав ТВ» высмеивает американского президента Джо Байдена за его немощность и сравнивает хозяина Белого дома с Урфин Джюсом.

Жорик Вартанов возвращается! Все мы скучали по ведущему одного из региональных телеканалов, но оказывается Жорик ещё неплохо разбирается в международной политике и дал отличный расклад по Штатам. Концовка — ОГОНЬ! В прямом и переносном смысле, — прокомментировал остроумные шутки артиста политик.

Комик несколько лет назад пародировал и самого Кадырова, выступив в его образе на юбилее КВН. Артист точно спародировал характерные жесты и походку главы Чечни, чем от души повеселил политика.

Ранее российский юморист Михаил Галустян прокомментировал в своём Instagram-аккаунте инцидент на чемпионате мира по шашкам в Польше, когда организаторы убрали наклейку с именем участницы от РФ Тамары Тансыккужиной, а затем унесли флаг прямо во время её партии с Натальей Садовской из Польши.