Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира решила закончить карьеру

https://static.news.ru/photo/c1903f94-d049-11eb-85a3-96000091f725_660.jpg Джиджи Хадид Фото: Jason Moore/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джиджи Хадид после рождения дочери решила закончить модельную карьеру. Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира призналась журналу i-D, что уже воплотила в жизнь все свои мечты о моде.

По словам 26-летней модели, она задумалась о планах на будущее, когда поняла, что всё задуманное осуществилось.

Мне не нужна новая обложка или рекламная кампания. Я бы предпочла оставить это место новому лицу, тому, кому это действительно важно. Это место для человека, чья жизнь изменится благодаря карьере. Я хочу дать дорогу следующему поколению, — заявила супермодель.

В конце прошлого сентября Хадид и певец Зейн Малик впервые стали родителями — у звёзд родилась дочка. Малышку назвали Хай. После этого модель иначе смотрела на свою карьеру и думала о том, что пора найти более стабильную работу. Одним из вариантов продолжения карьеры для себя модель считает дизайн одежды.

Джиджи Хадид является не только одной из самых высокооплачиваемых моделей мира, но и лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret. Также она снималась для календаря Pirelli 2015 года, а в её Instagram более 67,3 млн подписчиков.

Ранее сообщалось, что компания Victoria’s Secret отказалась от своих «ангелов», десятилетия дефилировавших на мировых подиумах в роскошных нарядах и с фирменными крыльями. Девушкам нашли замену — их место займут женщины, известные достижениями, а не фигурой.