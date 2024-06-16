Одиночество, отказ от актерства, Крым: куда пропал актер Дмитрий Орлов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Орлов

Актер и телеведущий Дмитрий Орлов сообщил, что планирует перестать сниматься в кино. Как он живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Орлов

Дмитрий Орлов родился 7 октября 1971 года в Москве. Окончил актерский факультет ВГИКа.

Орлов снимался в картинах «Брат-2», «Сестры», «Небо. Самолет. Девушка», «Инструктор», «Француз», «Голова классика», «Капитанские дети», «Воротилы», «Чартер», «Я вернусь», «Морской патруль», «Пока мы живы», «Семин», «Морской патруль — 2», «Сделано в СССР», «Папаши», «Только ты», «Контакт», «Метро», «Без свидетелей», «У Бога свои планы», «Зимний вальс», «Фамильные ценности», «Благие намерения», «Все как у людей» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

С 2006 года Орлов также стал пробовать себя как режиссер. Он снял ленты «Чартер» и «Золото Кольджата», «Дочь генерала — Татьяна», «Московский фейерверк» и «Яков в снегах».

С мая 2012 года Орлов был соведущим программы «Между нами, девочками» на Первом канале.

Артист находится в базе украинского сайта «Миротворец» за гастрольную деятельность в Крыму.

Фото: Igor Primak/Global Look Press Дмитрий Орлов

Что известно о личной жизни Орлова

В 2005 году Дмитрий Орлов женился на народной артистке России Ирине Пеговой. В браке родилась дочь Татьяна.

В 2011 году супруги расстались. После развода Орлов подал в суд на Пегову, обвинив ее в присвоении денег из банка. Потом он пытался добиться того, чтобы их наследница жила с ним.

В итоге судебных разбирательств большая часть имущества отошла Пеговой, как и право опеки над ребенком. Позже Орлов утверждал, что не жалеет о разводе.

«Я отдыхаю от этих отношений, хорошо, что они закончились! Сейчас — на расстоянии — я чувствую, что Ира, которая несколько лет терроризировала меня, немного растеряна. Теперь некому показывать свой тяжелый характер», — говорил он.

Второй женой Орлова стала медсестра Наталья Бражник. Однако и этот брак распался.

Артист заявлял, что сейчас наслаждается одиночеством.

«Я один. И мне хорошо. У меня все было — были жены, есть чудесный опыт отцовства. Так случилось, что я освобожден от обязательств, мне не нужно заботиться о чужом будущем: нет маленького ребенка или семьи. У меня есть мама, есть сестра, есть дочь, этого достаточно, чтобы наполнить мужское сердце», — объяснял он.

Чем сейчас занимается Орлов

Дмитрий Орлов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Сережа очень тупой», «Уличенная ласточка», «Имя», «Пять жар-птиц в поместье ворона», «Кафе „Отчаяние“», «Момо», «Королева красоты», «Бог войны», «Деньги как из ведра», «Циники», «Ромео и Джульетта» и «Фауст».

В 2023 году актер снялся в картине «Легкое знакомство». В 2024 году вышел сериал «Переведи ее через Майдан» с его участием.

После выхода «Легкого знакомства» Орлов заявил, что съемки в кино для него уже не имеют такого значения, как прежде. Сейчас он увлечен другим проектом: он разработал собственный «Курс управления эмоциями».

«Работаю над совершенно другим проектом, и как только смогу быть независимым в материальном плане от актерства, я это прекращу. Слушайте, ну 40 лет одного и того же — скукотища. Сейчас у меня нет ни гастролей, ни съемок, я от всего отказался и занимаюсь только новым процессом», — объяснял артист.

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