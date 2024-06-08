«Один шанс на троих», тайная жена, сложное детство: как живет Сергей Марин

Фото: Persona Stars/053

Сергей Марин

10 июня на Первом канале состоится премьера сериала «Один шанс на троих», главную роль в котором сыграл Сергей Марин. Что известно о личной жизни актера и его творческих планах?

Как прославился Сергей Марин

Будущий актер родился в обычной семье 9 декабря 1987 года. Ранние годы Марина прошли в Пензенской области и выпали на лихие 1990-е. В подкасте Bubble Comics он рассказал, что «детство было не домашним» и местами сложным.

«Все время [был] на улице. <...> Вынести магнитофон на улицу, врубить его на всю катушку и пугать бабушек этим. Вечера проводились просто на какой-то лавочке. Так и называлось — «пойдем на лавочку». Учеба, озеро, футбол, лапта... И лазали по подземельям заводов, крыс ловили», — делился актер.

С малых лет Марин хотела стать артистом. Окончив школу, он поступил в местное училище культуры. Проучившись два года, Марин уехал в Москву и с успехом поступил во ВГИК, который и окончил в 2010 году.

Сразу после выпуска артист и дебютировал в кино. Ему отдали главную роль в фильме Ильи Хотиненко «Байкеры». В этой нашумевшей картине актер перевоплотился во Флэйма.

Через год он появился в сериале Сергея Гинзбурга «Жизнь и приключения Мишки Япончика». В этой многосерийной мелодраме Марин сыграл Осипа Эмильевича Тора. Именно эта роль принесла артисту всенародную славу.

Еще одним из самых успешных проектов в фильмографии актера стал исторический сериал «Екатерина. Взлет». В этой исторической драме Марин перевоплотился в графа Григория Григорьевича Орлова, фаворита императрицы Екатерины II Великой, которую сыграла Марина Александрова.

В 2019 году актеру вновь досталась важная роль в еще одном историческом сериале. В картине «Годунов» Марин предстал перед зрителями в образе Долгорукого.

В 2022 году артист исполнил главную роль в биографической многосерийной драме «Начальник разведки». Игра Марина, представшего на экране в образе руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина, получила высокие оценки не только зрителей, но и критиков.

На счету актера более 40 картин. Марин известен по лентам «Полцарства за любовь», «София», «Анна-детективъ», «Чужая дочь», «По ту сторону смерти», «Душегубы», «Балканский рубеж», «Эра медведей», «Собор», «Вольф» и другим.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Кого сыграл Марин в сериале «Один шанс на троих»

10 июня на Первом канале состоится премьера сериала «Один шанс на троих». Картина расскажет историю о паре, в которой сложились непростые отношения, и их ребенке.

Десять лет назад Олег (Сергей Марин) был влюблен в Яну (Мария Лисовая). Пара собиралась пожениться, однако девушка в погоне за лучшей жизнью сбежала в Финляндию с женихом-финном Томи.

Минуло 10 лет. Несмотря на злость, чувства Олега к Яне все равно не угасли. Внезапно бывшая возлюбленная возвращается из Финляндии в родной город. Яна в полном отчаянии и обращается к Олегу за помощью.

Девушка рассказала бывшему возлюбленному, что родила за рубежом сына Воитто, биологическим отцом которого она считает Олега. Яна пожаловалась, что недавно мальчика забрали финские органы опеки, из-за чего теперь ребенок живет в приемной семье. У девушки не получается вернуть сына, поэтому она просит Олега поехать в Финляндию и заявить права на Воитто.

Что известно о личной жизни Марина

Марин не любит говорить о делах сердечных. Артист считает, что эта тема должна быть под запретом, но отмечает, что спокойно реагирует на появляющуюся в Сети информацию о его личной жизни.

«Очень спокойно на это реагирую. Я-то знаю правду. Это сопутствующая часть профессии», — говорил артист в интервью журналу «ОК!»

KP.RU писал, что у Марина есть тайная жена. По информации издания, актер давно счастлив в отношениях с девушкой Татьяной. Журналисты пишут, что избранница артиста далека от шоу-бизнеса и кино. Сам Марин никак не комментирует эту информацию.

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