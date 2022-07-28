«Один к десяти»: оценены шансы лидера «Агаты Кристи» победить на выборах Позиция по Донбассу и Ельцин Центру, близость к президентским кругам: какие заслуги могут помочь Вадиму Самойлову стать депутатом?

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Вадим Самойлов

Певец Вадим Самойлов решил подкрепить свой имидж общественного и политического деятеля: исполнитель баллотируется в депутаты городской думы в городе Асбесте Свердловской области. Это его родной город. С 2008 года Самойлов является членом Общественной палаты России, в 2012-м на президентских выборах он стал одним из доверенных лиц Владимира Путина, в 2019-м присоединился к общественному движению «За правду», созданному писателем Захаром Прилепиным. Каковы шансы у экс-лидера группы «Агата Кристи» победить на выборах, припомнят ли ему избиратели скандалы в Мурманске и Екатеринбурге и для чего артисты вообще занимаются политикой, выяснял NEWS.ru.

Есть ли у знаменитостей преимущества в предвыборной гонке?

Медийные фигуры и политика с некоторых пор стали фактически синонимами, многие знаменитости на том или ином этапе своей судьбы начинают делать карьеру народного избранника. Боксер Николай Валуев, спортсмен Денис Майданов, народный артист России Дмитрий Певцов, журналист и телеведущий Тимофей Баженов, телеведущий Евгений Попов — это короткий список знаменитостей в политике.

По мнению директора Института политических исследований, экс-депутата Государственной думы Сергея Маркова, медийные персоны — без профильного образования, например, полезного для депутата юридического или академии госслужбы — увлекаются общественной и политической деятельностью по нескольким причинам.

Как писал Ницше в своем философском трактате («Так говорил Заратустра», роман начал издаваться в 80-х годах XIX века. — NEWS.ru) от имени главного героя: долго копил силы, и вот теперь я переполнен пониманием истины, хочу спуститься вниз в долину и отдать ее — истину — людям. Так же артисты чувствуют себя «истиной переполненными», — объяснил в интервью NEWS.ru политолог.

Поскольку они поют, сочиняют стихи, встречаются с людьми, у них возникает множество идей о том, как жизнь можно сделать в стране лучше. Депутат — по крайней мере так считается — имеет возможность реализовать некоторые свои идеалы и принципы, считает эксперт.

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Вторая причина, по мнению Сергея Маркова, заключается в том, что политтехнологи всячески пропагандируют идею о том, что свою популярность известный человек может без труда трансформировать в победу на выборах. Однако эта точка зрения является ошибочной, отмечает директор Института политических исследований. Расклад примерно один к десяти.

То есть из десяти кандидатов — медийных личностей депутатом становится один. У немедийных кандидатов ситуация аналогичная.

Кто из знаменитостей «пролетел мимо Думы»?

То есть по факту у известных артистов нет ярко выраженного преимущества перед конкурентами на выборах, отмечает Марков.

История российской политики знает ряд провалов медийных фигур на пути к депутатскому креслу. Певица Виктория Дайнеко, к примеру, на выборах в Госдуму (артистку выдвигала партия «Зеленый альянс») набрала совсем мало голосов. Стилист Сергей Зверев стал лишь третьим на выборах в Госдуму от Бурятии, его обошли кандидаты от «Единой России» и от КПРФ. Певица Татьяна Буланова выдвигалась от партии «Родина» в Санкт-Петербурге. Исполнительница получила отказ в регистрации даже в качестве кандидата: часть подписей в ее поддержку были признаны поддельными. Подобная участь постигла народного артиста России Андрея Соколова, выставлявшего свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму в 2019 году. В интервью NEWS.ru артист намекнул на провокации и угрозы в свой адрес в процессе подготовки его команды к предвыборной кампании.

Дрессировщик Аскольд Запашный также хотел, но не был избран в Госдуму (баллотировался от партии «Справедливая Россия — За правду»). Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова проиграла на праймериз «Единой России» в Ивановской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аскольд Запашный

Инцидент в Мурманске и критика Ельцин Центра: могут ли прошлые скандалы отрицательно повлиять на политический имидж Самойлова?

Победа зависит от ряда факторов, среди которых ключевую роль играет рекламный бюджет на избирательную кампанию, а также поддержка кандидата общественно значимыми авторитетными фигурами.

Тот факт, что Вадим Самойлов с 2015 года регулярно ездит в Донбасс, выступает там с концертами в поддержку жителей, организовывал патриотические фестивали, добавляет ему народных симпатий в предвыборной гонке. Но гораздо эффективнее будет, если кто-то из крупных авторитетных фигур ДНР или ЛНР примет участие в избирательной кампании музыканта, скажет, что «он с нами все эти годы», — объяснил политолог.

За Вадимом Самойловым числится несколько скандалов. Самый известный — это суды за права на песни группы «Агата Кристи» с младшим братом Глебом Самойловым. Кроме того, в 2018 году в Мурманске, выступая на местном празднике по случаю Дня рыбака, артист позволил нецензурную брань со сцены в адрес зрителя, который решил покинуть зал во время концерта. По оценкам некоторых очевидцев, певец мог находиться в нетрезвом состоянии.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Вадим Самойлов

В 2021 году, выступая на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге в Ельцин Центре, Самойлов публично раскритиковал сотрудников учреждения, людей с либеральными взглядами и представителей ЛГБТ-сообщества. Исполнитель обвинил их всех в навязывании своих идей окружающим. Свою обвинительную речь рок-музыкант также сопроводил нецензурными выражениями.

По мнению Сергея Маркова, высказанная позиция в Ельцин Центре может даже положительно сказаться на политическом имидже Самойлова. Поскольку фигуру Бориса Ельцина люди воспринимают негативно, как и все, что с ним связано. Раз Вадим критикует «не наших», значит, он «наш» — так могут оценить Самойлова потенциальные избиратели.

Совершенно не важен в данном случае, по словам Сергея Маркова, тот факт, что в 1996 году Вадим Самойлов участвовал в туре в поддержку Бориса Ельцина как кандидата в президенты.

Многие ведь тогда Ельцину верили и поддерживали его. Поддерживал народ. А значит, и Самойлов был вместе с народом. И нет вины Самойлова и народа в том, что Борис Николаевич не оправдал наших ожиданий, — подчеркнул политолог.

Какое поведение — «катастрофа для имиджа»? И чем может помочь артисту имя Владислава Суркова?

По поводу мурманского скандала Вадиму Самойлову можно также не беспокоиться, уверен директор Института политических исследований. Поскольку немного выпивать «считается в нашей культуре простительной слабостью». Главное — не бравировать этим, мол, «я был в таком виде на концерте и теперь таким же буду появляться на заседаниях Думы». Вот такое поведение было бы катастрофой для политического имиджа. Самойлов все-таки извинился перед зрителями за мурманский инцидент.

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости Вадим Самойлов

Вадима Самойлова связывают с Владиславым Сурковым, занимавшим пост помощника президента России Владимира Путина до 18 февраля 2020 года. По мнению Сергея Маркова, будущим избирателям экс-лидера группы «Агата Кристи» фамилия Суркова ни о чем не говорит. А вот статус Суркова как «человека, близкого к Путину, — это огромный плюс».

Поскольку Сурков человек влиятельный, то, возможно, какие-то политтехнологические идеи хорошие подскажет (Вадиму Самойлову. — NEWS.ru). Плюс финансовые группы, близкие к Суркову, может быть, деньгами помогут. То есть для избирателей никакого значения [не имеют отношения Вадима Самойлова с Владиславом Сурковым] — а вот с точки зрения избирательной кампании такие связи полезны, — считает политолог.

Политтехнолог, адвокат и автор интернет-проекта «Политическое образование» Сергей Кадыров усомнился в том, что артисты, решившие сменить сцену или съемочную площадку на депутатское кресло, делают правильный и полезный для общества выбор.

В советское время звучал призыв: а давайте все комсомольцы будем летать на самолетах и прыгать с парашютами! И комсомольцы летали и прыгали. Очень похоже вдруг спортсмены, актеры и певцы решили депутатствовать, — говорит он.

Поднятый вопрос эксперт назвал сложным.

Поскольку речь идет о профессионализме народных избранников. Которые должны разбираться в законах. Но далеко не все разбираются. Результатом такого отношения становятся постоянные поправки и дополнения в огромном, недопустимом количестве в уже принятые законы, — посетовал Сергей Кадыров.

Основная функция депутатов — это нормотворчество. Затем принятые ими решения исполнительная власть начинает воплощать в жизнь, говорит юрист. По мнению Кадырова, депутатский корпус «должен, прежде всего, быть профессиональным». То есть разбираться идеально в юриспруденции и системе государственного управления.

Оба эксперта сошлись во мнениях, что сегодняшний день политическая судьба Вадима Самойлова зависит от избирательной кампании, а также от того, насколько сильные будут у него противники в этой политической гонке.

Выборы депутатов гордумы Асбеста состоятся в единый день голосования 11 сентября.

Рок-группа «Агата Кристи» была основана в 1985 году. Более десяти лет она являлась одним из самых популярных российских музыкальных коллективов. В 2010 году был записан последний альбом, затем группа официально распалась.

Вадим Самойлов окончил радиотехнический факультет Уральского политехнического института по специальности «конструирование и производство радиоаппаратуры».