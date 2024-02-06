«Очень тяжелая новость»: Дюжева про смерть звезды «Дружной семейки» Марина Дюжева назвала обаятельным и смешным умершего актера Симонца

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Марина Дюжева

Актриса театра и кино Марина Дюжева в разговоре с NEWS.ru заявила, что очень тяжело восприняла новость о смерти актера Александра Симонца. По ее словам, он был невероятно обаятельным и смешным человеком. Вся команда очень его любила, добавила актриса.

Мы с Сашей три года снимались в «Дружной семейке». Мы работали с редкими выходными и все равно перед каждой съемкой всей нашей дружной семейкой договаривались встретиться, чтобы провести время вместе. Такие редчайшие, любовные отношения у нас были со всей командой. Саша безумно талантливый человек. Я осмысливала, переписывала фразы из сценария, чтобы для меня это было смешно. А у него это природное. Таким обаятельным и смешным он был, — рассказала Дюжева.

По словам актрисы, она предполагала, что Александр Симонец уйдет из жизни рано из-за вредных привычек. Она надеялась, что брак и ребенок станут для него «сильным сдерживающим фактором».

Я могла предположить, что Саша уйдет из жизни достаточно рано из-за вредных привычек. Три года назад из-за этого мы с Сашей не смогли встретиться. Я знаю, что он женился на реквизиторе местного театра, чему я была очень рада. Реквизиторы — это мастера на все руки. У них были совместные планы на будущее. Они собирались купить машину, участок у них был. И это был его первый брак в довольно почтенном возрасте. Женщина с ребенком. Я надеялась, что семья станет для него сильным сдерживающим фактором, — заключила Дюжева.

6 февраля стало известно о смерти российского актера театра и кино Александра Симонца. Он скоропостижно ушел из жизни в Благовещенске. Согласно данным, причиной смерти 61-летнего артиста стала сердечная недостаточность. Телезрителю он знаком по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня», «Глухарь», «Счастливы вместе» и «Дружная семейка».