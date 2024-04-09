«Очень светлый»: оперный певец Диденко рассказал о Кунгурове Оперный певец Диденко назвал Кунгурова прекрасным и светлым человеком

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Николай Диденко

Оперный певец Евгений Кунгуров был прекрасным, добрым, отзывчивым и замечательным человеком, сообщил NEWS.ru его коллега Николай Диденко. Он рассказал, что какое-то время учился вместе с Кунгуровым у одного преподавателя.

Он был прекрасным и замечательным человеком. Какое-то время мы учились вместе у одного педагога. Встречались на разных выступлениях. Всегда добрый, отзывчивый, улыбался, очень светлый, — сказал Диденко.

Тело артиста обнаружили поздно вечером 8 апреля на Зоологической улице в Москве. Как утверждает Telegram-канал Mash, до этого Кунгуров сообщил жене, что хочет покончить жизнь самоубийством. Уточняется, что супруга певца сейчас не в столице, поэтому она попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе. На теле Кунгурова не обнаружено признаков насильственной смерти. По данным ТАСС, в последнее время певец находился в состоянии депрессии.

Ранее оперный певец Владимир Самсонов признался, что новость о смерти Кунгурова стала для него шоком. Он рассказал, что много лет работал с умершим на телеканале «Культура» в рамках программы «Романтика романса», где он был ведущим.